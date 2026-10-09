Ion Cristoiu: Dumnezeu să-l mai înțeleagă pe Sorin Grindeanu!

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție declarațiile lui Sorin Grindeanu și ce se întâmplă pe scena politică din România în contextul desemnării lui Luca Niculescu pentru funcția de premier al României.

„Motto-ul jurnalului meu video din fiecare seară ar fi acesta: eu nu mai înțeleg nimic, mă doare capul. Am vrut să spun prin aceasta că urmărind acțiunile și declarațiile lui Nicușor Dan sau ale altor politicieni, tot ce se întâmplă pe scena noastră publică, din punct de vedere logic eu nu înțeleg nimic. Totul este ilogic și orice încercare a mea de a da un semn, de a găsi o semnificație, eșuează și, desigur, te doare capul după atâta efort de a încerca să înțelegi ce se întâmplă.

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Sub acest semn aș pune și prestația lui Sorin Grindeanu din ultima vreme. Sorin Grindeanu este președintele PSD și președintele Camerei Deputaților. Încercând să supun minimei verificări logice tot ceea ce a făcut domnia sa în ultima vreme pot să spun că nu mai înțeleg nimic și mă doare capul dacă încerc să înțeleg”, a declarat Ion Cristoiu.

„Domnul Sorin Grindeanu a scris pe Facebook un text de o rară violență”

„Pe 5 octombrie, la consultările oficiale de la Cotroceni, domnul Sorin Grindeanu, conducătorul delegației PSD, a mers cu un mandat despre care a declarat public următoarele: «PSD, ca principalul partid din Parlamentul României a solicitat Președintelui mandatul de Prim-ministru». Așadar, PSD a spus la aceste consultări că având în vedere că partea adversă, de dreapta să zicem, și anume PNL-UDMR-USR au eșuat la premierul desemnat Siegfried Mureșan, a venit rândul ca președintele să dea mandatul celeilalte părți.

Partea dreaptă s-a dus cu o zestre de 172 de voturi, partea stângă urma să se ducă cu 125. Se presupunea că fiind desemnat cineva din partea PSD, PSD putea să facă un efort să strângă voturile. Se autopropunea domnul Sorin Grindeanu. La ora 21, domnul președinte a ieșit și l-a propus ca premier desemnat pe Luca Niculescu, spunând că e bun negociator. La 4 minute după acest anunț, domnul Sorin Grindeanu a scris pe Facebook un text de o rară violență împotriva acestei nominalizări. A spus că «Noua nominalizare continuă să sfideze matematica parlamentară. După 4 premieri de dreapta care au eșuat vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui».”, a continuat publicistul.

„Sorin Grindeanu s-a răzgândit”

„Ne-am fi așteptat ca domnia sa să spună «Având în vedere aceste lucruri, voi propune Biroului Permanent Național care a fost convocat mâine două lucruri: domnul Luca Niculescu să dea mandatul, pentru că noi nici nu îl discutăm, și să începem operațiunile de suspendare ale președintelui Nicușor Dan». Așa era logic pentru că, potrivit acestui text, președintele i-a sfidat și nu le-a dat lor. A doua zi s-a întrunit Biroul Permanent Național care, spre uluirea multora, i-a dat mandat de negociere președintelui Sorin Grindeanu.

Ieri, după negocieri, atât în declarațiile publice, cât și la interviul de seară, Sorin Grindeanu s-a răzgândit. A zis că PSD nu vrea să facă guvern singur, ci cu PNL și UDMR, deci să se refacă coaliția. Coaliția s-a prăbușit prin votul moțiunii de cenzură. Din 23 aprilie anul acesta noi știm că coaliția nu merge. Domnul Ilie Bolojan a spus că nici vorbă ca PNL să participe la guvernare cu PSD, dar e dispus să dea un vot de investitură. Domnul Sorin Grindeanu a zis că nici asta nu vrea. Deci nu mai vrea să guverneze și zice că de ce să guverneze cei de la PSD, să spargă oalele. S-a dus la Cotroceni și mai înainte a spus «Dați-ne nouă mandatul». Acum nu îl mai vrea că zice că nu vrea de unul singur. Eu nu mai înțeleg nimic. Ceva este în neregulă din acest punct de vedere al lui Sorin Grindeanu”, a conchis Ion Cristoiu.