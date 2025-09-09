În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat interviul televizat cu Marcel Ciolacu. „Un interviu care vine prea târziu din vina conducerii PSD”, spune publicistul.

„Aseară, Marcel Ciolacu, fost premier, fost președinte al PSD, actualmente simplu deputat și simplu membru al PSD, a acordat un interviu postului de televiziune România TV. Moderator a fost o vedetă a postului, Victor Ciutacu.

Am urmărit transcrierea, stenograma întrebărilor și răspunsurilor ale emisiunii, cu deosebit interes, din două motive. Marcel Ciolacu a demisionat pe 5 mai 2025 din funcția de premier, a doua zi dupa primul tur. De atunci a dispărut. Normal că am vrut să văd în ce măsură explică el demisia lui din 5 mai, care este enigmatică.

A susținut că a demisionat din această funcție, deoarece PSD este responsabil de eșecul lui Crin Antonescu, care n-a intrat în turul al doilea. Uluitor. Crin Antonescu a fost candidatul coaliției, dar mai ales candidatul PNL. Normal ar fi fost ca cei de la PNL să-și facă «harachiri» pentru acest eșec, și nu PSD. Și cu atât mai puțin UDMR”, a spus Ion Cristoiu.

„Eșecul lui Crin Antonescu a fost pus pe seama PSD-ului”

„A fost o greșeală uriașă a lui Marcel Ciolacu, deoarece a costat PSD, pentru că eșecul lui Crin Antonescu a fost pus pe seama PSD-ului și, s-a înscris, apoi, în campania de manipularea propagandistică anti-PSD ca fiiind unul dintre numeroasele eșecuri ale PSD din ultima vreme, inclusiv neadmiterea în turu al II-lea a lui Marcel Ciolacu la alegerile anulate”, a spus publicistul.

„Omul lui Bolojan a atacat această moștenire și s-a ajuns la acest paradox că avem un Guvern PSD-PNL-UDMR”

„Al doilea motiv pentru care am urmărit cu interes a fost faptul că Guvernul Marcel Ciolacu, care s-a instalat în iunie 2023 în cadrul așa-zisei rotații, un guvern PSD-PNL. Vă reamintesc, în 2021 s-a semnat un acord între PSD-PNL, s-a adăugat și UDMR, în genul acordurilor din Germania dintre creștini-democrați și social-democrați. (…) Premier, prima dată, a fost Ciucă, apoi a venit Marcel Ciolacu, dar nu putem vorbi că în ambele guvernări și PSD, și PNL au avut aceleași drepturi. Deci nu putem spune că până atunci a fost guvern PNL și apoi a venit guvern PSD. A fost o formalitate. (…) Au venit, apoi, alegerile parlamentare. Ele au fost câștigate de PSD, un mare succes al lui Marcel Ciolacu. S-a format un guvern PSD-PNL și, deodată, cum a venit guvernarea USR, care este guvernarea Bolojan, (…) Ilie Bolojan, cu precădere, și mașinăria lui de propagandă au pornit o campanie privind moștenirea dezastruoasă. Partidul Național Liberal, care a fost parte în guvernare din iunie 2023, acum au zis că n-au nicio vină. Chiar omul lui Bolojan a atacat această moștenire și s-a ajuns la acest paradox că avem un Guvern PSD-PNL-UDMR, iar acest Guvern denunță guvernarea anterioară, care a fost tot PSD-PNL. Am vrut să văd în ce măsură își apără Marcel Ciolacu… și cred că asta a fost și scopul. Scopul de a-și apăra guvernarea împotriva acestei campanii”, spune publicistul.

„Marcel Ciolacu nu mai e important, deși trebuia să fie consemnat”

„După părerea mea, am vrut să văd ecoul. Nul. Cu mici excepții, niciun site, nicio televiziune n-au amintit de acest interviu, deși Marcel Ciolacu spune că toată această apocalipsă, moștenire dezastruoasă, poate fi invocată, suspectată ca un pretext, un argument pentru a privatiza, pe nimic, în favoarea străinilor, companiile românești de stat profitabile.

(…) În România, dacă nu mai ești șef, ai dispărut. Marcel Ciolacu nu mai e important, deși trebuia să fie consemnat. Și doi, e prea târziu. Normal era, dacă nu Marcel Ciolacu, atunci Sorin Grindeanu și alți lideri PSD să spună, seară de seară: «băi, Ilie Bolojan, totuși am guvernat împreună, de când și până când noi suntem responsabili?». Din punctul acesta de vedere, interviul a fost prea târziu și nu atât din vina lui Marcel Ciolacu, cât din vina PSD”, a conchis Ion Cristoiu.

