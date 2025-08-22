Ora 11:00 | Cum să se ajungă la Pace în Ucraina, câtă vreme totul se reduce la un show mediatic planetar?!

„Cum să se ajungă la Pace în Ucraina, câtă vreme totul se reduce la un show mediatic planetar?!”, se întreabă publicistul Ion Cristoiu în cel mai nou jurnal al său. „Așa-zisele tratative de pace în Ucraina nu sunt altceva decât o diversiune politico-mediatică pusă la cale de Trump cu acceptul lui Putin, pentru a acoperi un fapt, și anume, luarea cu asalt orașului Gaza din Palestina, care inseamnă alungarea palestienilor din Palestina. În războiul din Ucraina nu se întâmplă nimic”, spune acesta, în deschidere.

„Într-un comentariu anterior, am semnalat că așa-zisele tratative de pace în Ucraina nu sunt altceva decât o diversiune politico-mediatică pusă la cale de Trump cu acceptul lui Putin pentru a acoperi singurul fapt concret care se întâmplă la ora actuală pe planetă și anume, luarea cu asalt a orașului Gaza din Palestina, care înseamnă un moment din alungarea palestinienilor din Palestina. Până în acest moment, pe teren, ca fapt, în războiul din Ucraina nu se întâmplă nimic. Sigur, a avut loc întâlnirea din Alaska, a avut loc întâlnirea cu Zelenski, s-a discutat zile în șir ce costum a purtat Zelenski și de ce Donald Trump l-a tratat cu dulceață și nu cu vitriol, s-a discutat despre prezența europenilor, în România, niște idioți spun că toți cei care am susținut că prezența europenilor a fost un eșec, servim propaganda rusă, potrivit principiului la fel de idiot că dacă Moscova declară că această prezență a fost o prostie, toți cei care declară lucrul ăsta fac propaganda Moscovei.

Cunosc asta de pe vremea tătucului Stalin și a mămicii Ana Pauker. Nu se întâmplă nimic pe teren. Un exemplu că e odiversiune mediatică este discuția despre întâlnirea dintre Putin și Zelenski. Această discuție a fost aprinsă de însuși Donald Trump. Eu nu cred că este atât de nătărău încât să fie convins că poate avea loc o întâlnire între doi șefi de stat care sunt în război, fără o pregătire prealabilă a negocierilor. Donald Trump așază diplomația, așa, cu fundul în sus. Ca să aibă loc o întâlnire planetară între președintele Rusiei și președintele Ucrainei, întâlnirea aia trebuie să fie punctul culminant al unor negocieri de pace care se fac în două etape discrete, despre care nu știe nimeni nimic, departe de ochii presei și de ochii lui Trump, one man show, și când au ajuns la o înțelegere urmează un nivel apropiat de nivelul prezidențial al celor două țări, miniștrii de Externe, premierul se întâlnesc, în două delegații care anunță un acord. Și după asta se întâlnesc cei doi.

Cum să se întâlnească cei doi înainte de a începe negocieri discrete între delegații. Că se întâlnesc așa cum vrea Donald Trump și uite că și Zelenski, atunci se acoperă între timp alungarea palestinilor din Palestina. Orice om normal ar spune: cum să se întâlnească cei doi, și după ce se întâlnesc, ce fac? Discută între ei harta, condițiile de Securitate? Nu. Această chestie care este invocată și de Zelenski, și de Trump, este, teoretic, o fantezie, practic, o diversiune pentru a acoperi alungarea palestinienilor din Palestina”, a spus publicistul.