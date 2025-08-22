Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ora 15:00 | Planul USR de cucerire a Puterii: Azi: Facem curățenie acolo unde Guvernele anterioare au lăsat mizerie

22 aug. 2025, 15:41, Pastila lui Cristoiu
În cel mai nou jurnal al său, publicistul Ion Cristoiu disecă” o știre apărută pe site-ul Gândului, potrivit căreia, noul secretar de stat pe fonduri europene de schimbări climatice și ape se numește Elena Tudose și a fost numită de către Diana Buzoianu, ministrul Mediului, pe acest post.

Pe site-ul Gândul citesc o informație, o știre, asupra căreia ar trebui să ne aplecăm cu toții și să fim atenți la ea. Știrea sună cam așa: că noul secretar de stat pe fonduri europene de schimbări climatice și ape se numește Elena Tudose și a fost numită de către Diana Buzoianu, ministra Mediului, pe acest post.

Cine este Elena Tudose: este o USR-istă de nădejde, care susține că a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă. De ce este importantă această știre? Confirmă ce semnalez eu de mai mult timp: ne arată existența unui plan de cucerire a puterii de către USR în România, condusă de ocoaliție. În condițiile în care USR e pe locul 4, el e pe ca el să cucerească puterea în România, deși e pe locul 4 în Parlament. Nu am pomenit ca o minoritate să cucerească puterea. Unde e ministru USR-ist, își aduce oamenii”, spune scriitorul în deschiderea jurnalului său.

Această știre arată că unul din aspectele acestui plan este că unde e ministru USR-ist își aduce, sub pretextul modernizării, că înlătură pe cei care au salarii mari. V-am spus despre faptul că Oana Țoiu este singura ministră care poate să organizeze concurs în vara aceasta. 300 de locuri, în condițiile în care s-au oprit toate, care concursuri, face concursuri USR-iste, deci va împânzi toate ambasadele, consulatele cu oamenii USR-ului. Dincoace, peste tot, directori de agenții, sunt aduși USR-iști acolo unde sunt miniștri. Asta este cucerirea puterii. Deci, noi avem la ora actuală 16 miniștri și vă atrag atenția că spațiul public este dominat de cei patru miniștri ai USR: Oana Țoiu la Externe, Radu Miruță la Economie, Ionuț Moșteanu la Armată și Diana Buzoianu la Mediu. Aceștia domină la ora actuală scena publică.

Nu mai există niciun ministru PSD-ist, PNL-ist, ci există numai ei. În fiecare zi avem o acțiune a unuia dintre acești miniștri, menită să se afirme electoral. Dacă ați observat, toți patru duc următoarea campanie, deși ei sunt colegi de Guvern cu PSD, PNL, UDMR, care au guvernat anterior și au ajuns în Guvern și a acceptului PSD și PNL, sigur că i-a adus Ilie Bolojan, că el e USR-ist din tată-n fiu, campania electorală pe care o duc miniștri USR-iști și deputații, și Drulă, candidat, este: ce dezastruoasă moștenire au ei ca miniștri de la Guvernele PSD, PNL, UDMR. Și ați văzut: Buzoianu: nenorocire la Romsilva, Oana Țoiu: se întâlnește cu ONG-iste care toate sunt USR-iste, Miruță nu știu ce a descoperit. Deci, dacă observați, în timp ce bătutul în cap Ilie Bolojan distruge PNL-ul că are o campanie numai să strângem cureaua, ceilalți, USR-iștii sunt mult mai deștepți. Ei nu vorbesc de austeritate: ei spun: în sfârșit, facem curățenie pe care a vrut-o electoratul nostru și România. Asta trebuia să facă și Bolojan, în numele PNL, numai că Bolojan îngroapă PNL-ul în favoarea USR-ului, probabil va fi o fuziune USR-PNL, în care PNL se alipește la USR, și în felul acesta ei știgă electoral. Pentru că îndeplinesc o dorință a electoratului, și anume, hai să facem și curățenie. Deci, ei fac curățenie, și PNL-iștii, cu acceptul PSD-iștilor, fac austeritate. Deci, lucrurile sunt clare: USR este un partid minoritar care vrea să cucerească puterea și va reuși în România”, a spus scriitorul.

