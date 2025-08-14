Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Cea mai bună dovadă că în Alaska se va decide Armistițiul: Formidabilă ofensivă a Armatei ruse din ultimele zile

La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a oferit o perspectivă asupra întâlnirii liderilor europeni care a avut loc miercuri, 13 august 2025, la Berlin. A adus în discuție și întâlnirea din Alaska, între Donald Trump și Vladimir Putin, care are loc mâine, 15 august 2025.

„Nu cred că există în istoria recentă un mai mare eșec ca al unor lideri, în cazul de față lideri europeni, decât așa-zisa întâlnire de ieri, de la Berlin, convocată de noul șef al Europei, cancelarul Merz. Spun noul, că până mai ieri era Macron”, a precizat Ion Cristoiu.

„Să ne reamintim că cancelarul Germaniei a convocat liderii unor țări considerate importante în cazul războiului din Ucraina. Evident, excluzând România. Pentru că România nu este importantă nu numai în cazul războiului din Ucraina, nu este importantă în general. Practic, pe harta politicii mondiale și a celei europene, ea nu există.

Au fost convocate pentru a da un mesaj ferm că Europa nu este de acord cu concesii teritoriale făcute pe care le-ar putea face Donald Trump la întâlnire. Prima dileală a acestei decizii constă în faptul că nu poți să faci gălăgie, scandal despre ceva care n-a avut loc. Nu știm. De unde să știm noi care sunt planurile?”, a continuat publicistul.

Ion Cristoiu: „Toți care au luat cuvântul își exprimă entuziasmul față de ceea ce face Trump”

Ion Cristoiu a pus accentul pe întâlnirea care va avea loc vineri, 15 august, în Alaska, între Donald Trump și Vladimir Putin.

„E sigur că echipele celor 2 țări deja, bănuiesc, că au ajuns la niște înțelegeri, dar noi nu știm. Așa cum spuneam într-o pastilă anterioară, a fost un moment în care s-au spus multe vorbe. Zelenski s-ar fi întors la Kiev cu un sac de vorbe. El e în continuare în străinătate. Desigur, o discuție la telefon cu Trump din care n-am înțeles nimic.

Toți care au luat cuvântul își exprimă entuziasmul față de ceea ce face Trump. Nu poți să fii atât de schizofrenic. Nu poți să saluți ceea ce face Trump, când știm că Trump intenționează un schimb de teritorii și, în același timp, să spui că nu vrei să păstrezi integritatea teritorială a Ucrainei.

Cine a citit cu atenție declarațiile, comunicatul, chiar și ce a scris pe rețelele sociale, eternul excursionist Nicușor Dan, cel care a inaugurat diplomația de pe pătură, vom observa că există un cuvânt care apare la toți: Armistițiu. Toți spun: «nu se poate, Rusia trebuie să înceteze focul». Așa zice și Trump. Da. După părerea mea, 99% rușii vor anunța încheierea operațiunii speciale. Asta înseamnă înghețarea conflictului și apoi vor fi negocieri”, a spus Ion Cristoiu.

„Cel mai bun argument că se pregătește un armistițiu este formidabila ofensivă a armatei ruse”

„Între Coreea de Nord și Coreea de Sud există un armistițiu din 1953. Nu este tratat de pace. În ipocrizia lor, liderii occidentali spun că da, poate să înghețe, poate să rămână teritoriile alea, dar nu trebuie să fie recunoscute public. Nici oficial. Cel mai bun argument că se pregătește un armistițiu este formidabila ofensivă a armatei ruse, care, în ultimele 24 de ore, au avansat cât nu au avansat într-un an. De ce? Pentru că în momentul în care îngheață războiul, trebuie să-i găsească ruși cucerind niște puncte strategice”, a continuat publicistul.

Autorul recomandă:

Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon!

Pastila lui Cristoiu, ora 14:00: O nouă lovitură dată românului simplu: Taxa pe coletele de la Temu!

Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: „PSD rămâne la guvernare, dar nu merge la ședințele Coaliției. Nu divorțează, dar nu mai fac sex”