Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: O ciudățenie: Moralistul Cătălin Tolontan justifică afacerea profund imorală G4media

La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție informațiile care au apărut în spațiul public, după achiziționarea grupului G4media de către Titluri Quality.

„Unul dintre cele mai importante, dar și cele mai ciudate evenimente politico-mediatice a reprezentat vânzarea trustului G4Media de către cei doi acționari, Dan Tapalagă și Cristian Pantazi, trustului condus de Radu Budeanu, potrivit informațiilor, cu suma înspăimântătoare de 6 milioane de euro. Poate nu sunt 6 milioane, poate sunt 5”, precizează Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Din informațiile care s-au spus în presă, s-a explicat și o ciudățenie”

„Și, din informațiile care s-au spus în presă, s-a explicat și o ciudățenie. Și anume, cum de un foarte bun om de afaceri, care este în materie de presă, Radu Budeanu, a acceptat să dea 6 milioane de euro pentru o afacere care putea să se prăbușească a doua zi. Adică cei doi își încasau fiecare 3 milioane de euro și peste o lună făceau alt site și Radu Budeanu rămânea cu o gaură de 6 milioane de euro, din punct de vedere al afacerii.

Potrivit informațiilor pe care le am, în contract e prevăzut, cu clauze cumplite, ca cei doi să nu plece și, în același timp, să nu facă un alt site, un site concurent. Deci noi avem de-a face, în aceste condiții, cu doi jurnaliști, Cristian Pantazi și Dan Tapalagă, care iau fiecare 3 milioane de euro nu pentru acest site. (…) N-am suficiente relații în afară de cele strict comerciale și, uneori, profesionale cu Radu Budeanu, nu sunt un apropiat, nu știu care au fost calculele lui, nici nu mă interesează. E o afacere.

Mi s-a părut așa… eu dacă aș fi avut bani, cele 6 milioane de euro le vâram în Gândul, în continuare. Plăteam Gândul în așa fel încât Cristoiu să se ducă în Alaska, că tot am zis… Sau, nu știu, să trimită un reporter în Alaska. Asta e marea problemă în presă, banii”, a continuat publicistul.

„Am făcut din 1990 printre cele mai rentabile instituții de presă”

„Cu bani poți să cumperi documente. Și ca să cumperi G4Media și ce să faci cu el? Îi aduce un profit și era riscul ca cei doi să plece. Iată că acest risc nu mai este. Desigur că avem de-a face, o spun cu cea mai mare obiectivitate, cu o cumpărare de conștiință.

Eu vă spun, am făcut din 1990 printre cele mai rentabile instituții de presă, ca profit. Nu am vândut niciodată nimic, pentru că singurul moment în care am avut 5% din acțiuni a fost din trustul Expres și l-am dăruit. Am dăruit acțiunile, când am plecat, lui Cornel Nistorescu și lui Mihai Cârciog.

Dar dacă ar veni cineva și mi-ar spune «domnule Cristoiu, dă-mi 3 milioane de euro pentru Cristoiu TV» și să vină să mă cumpere Sebastian Ghiță. Să spună condiția să rămân în continuare… Spun asta, deoarece ei doi au fost mari adversari ai lui Radu Budeanu. Mult mai important, G4Media, Pantazi, Tapalagă, alături de Tolontan, Cristian Tudor Popescu, Lucian Mîndruță, Andrei Caramitru, s-au înscris în presa cu jurnaliștii pe care i-au numit jurnaliști activiști. În sensul bun al cuvântului. (…) Cătălin Tolontan se străduiește de ceva vreme să argumenteze, să justifice o afacere imorală pentru ei. E treaba lor de ce”, a mai spus publicistul.

