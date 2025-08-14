Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: O ciudățenie: Moralistul Cătălin Tolontan justifică afacerea profund imorală G4media

Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: O ciudățenie: Moralistul Cătălin Tolontan justifică afacerea profund imorală G4media

14 aug. 2025, 15:35, Pastila lui Cristoiu
Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: O ciudățenie: Moralistul Cătălin Tolontan justifică afacerea profund imorală G4media

La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție informațiile care au apărut în spațiul public, după achiziționarea grupului G4media de către Titluri Quality.

„Unul dintre cele mai importante, dar și cele mai ciudate evenimente politico-mediatice a reprezentat vânzarea trustului G4Media de către cei doi acționari, Dan Tapalagă și Cristian Pantazi, trustului condus de Radu Budeanu, potrivit informațiilor, cu suma înspăimântătoare de 6 milioane de euro. Poate nu sunt 6 milioane, poate sunt 5”, precizează Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Din informațiile care s-au spus în presă, s-a explicat și o ciudățenie”

„Și, din informațiile care s-au spus în presă, s-a explicat și o ciudățenie. Și anume, cum de un foarte bun om de afaceri, care este în materie de presă, Radu Budeanu, a acceptat să dea 6 milioane de euro pentru o afacere care putea să se prăbușească a doua zi. Adică cei doi își încasau fiecare 3 milioane de euro și peste o lună făceau alt site și Radu Budeanu rămânea cu o gaură de 6 milioane de euro, din punct de vedere al afacerii.

Potrivit informațiilor pe care le am, în contract e prevăzut, cu clauze cumplite, ca cei doi să nu plece și, în același timp, să nu facă un alt site, un site concurent. Deci noi avem de-a face, în aceste condiții, cu doi jurnaliști, Cristian Pantazi și Dan Tapalagă, care iau fiecare 3 milioane de euro nu pentru acest site. (…) N-am suficiente relații în afară de cele strict comerciale și, uneori, profesionale cu Radu Budeanu, nu sunt un apropiat, nu știu care au fost calculele lui, nici nu mă interesează. E o afacere.

Mi s-a părut așa… eu dacă aș fi avut bani, cele 6 milioane de euro le vâram în Gândul, în continuare. Plăteam Gândul în așa fel încât Cristoiu să se ducă în Alaska, că tot am zis… Sau, nu știu, să trimită un reporter în Alaska. Asta e marea problemă în presă, banii”, a continuat publicistul.

„Am făcut din 1990 printre cele mai rentabile instituții de presă”

„Cu bani poți să cumperi documente. Și ca să cumperi G4Media și ce să faci cu el? Îi aduce un profit și era riscul ca cei doi să plece. Iată că acest risc nu mai este. Desigur că avem de-a face, o spun cu cea mai mare obiectivitate, cu o cumpărare de conștiință.

Eu vă spun, am făcut din 1990 printre cele mai rentabile instituții de presă, ca profit. Nu am vândut niciodată nimic, pentru că singurul moment în care am avut 5% din acțiuni a fost din trustul Expres și l-am dăruit. Am dăruit acțiunile, când am plecat, lui Cornel Nistorescu și lui Mihai Cârciog.

Dar dacă ar veni cineva și mi-ar spune «domnule Cristoiu, dă-mi 3 milioane de euro pentru Cristoiu TV» și să vină să mă cumpere Sebastian Ghiță. Să spună condiția să rămân în continuare… Spun asta, deoarece ei doi au fost mari adversari ai lui Radu Budeanu. Mult mai important, G4Media, Pantazi, Tapalagă, alături de Tolontan, Cristian Tudor Popescu, Lucian Mîndruță, Andrei Caramitru, s-au înscris în presa cu jurnaliștii pe care i-au numit jurnaliști activiști. În sensul bun al cuvântului. (…) Cătălin Tolontan se străduiește de ceva vreme să argumenteze, să justifice o afacere imorală pentru ei. E treaba lor de ce”, a mai spus publicistul.

Autorul recomandă:

Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Cea mai bună dovadă că în Alaska se va decide Armistițiul. Formidabilă ofensivă a Armatei ruse din ultimele zile

Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: „PSD rămâne la guvernare, dar nu merge la ședințele Coaliției. Nu divorțează, dar nu mai fac sex”

Pastila lui Cristoiu, ora 14:00: O nouă lovitură dată românului simplu: Taxa pe coletele de la Temu!

Citește și

POLITICĂ Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Cea mai bună dovadă că în Alaska se va decide Armistițiul: Formidabilă ofensivă a Armatei ruse din ultimele zile
10:23
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Cea mai bună dovadă că în Alaska se va decide Armistițiul: Formidabilă ofensivă a Armatei ruse din ultimele zile
ACTUALITATE Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon!
20:09
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon!
VIDEO Pastila lui Cristoiu, ora 14:00: O nouă lovitură dată românului simplu: Taxa pe coletele de la Temu!
15:11
Pastila lui Cristoiu, ora 14:00: O nouă lovitură dată românului simplu: Taxa pe coletele de la Temu!
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00. „Nicușor Dan transmite un mesaj suveraniștilor: «Sunt ca voi, adept al familiei tradiționale»”
10:46, 13 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00. „Nicușor Dan transmite un mesaj suveraniștilor: «Sunt ca voi, adept al familiei tradiționale»”
VIDEO Pastila lui Cristoiu, ora 21:00: Un comunicat schizofrenic – Nicușor Dan pledează pentru integritatea Ucrainei, dar și pentru schimbul de teritorii
22:01, 12 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu, ora 21:00: Un comunicat schizofrenic – Nicușor Dan pledează pentru integritatea Ucrainei, dar și pentru schimbul de teritorii
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00. Cerșind să fie băgată în seamă la negocierile dintre SUA și Rusia, Europa recunoaște că-i fata-n casă a Americii
14:54, 12 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00. Cerșind să fie băgată în seamă la negocierile dintre SUA și Rusia, Europa recunoaște că-i fata-n casă a Americii
Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Ce se întâmplă la Kremlin, cu câteva ore de summit-ul cu Trump din Alaska. Putin a luat decizia
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Când începe anul școlar 2025-2026, de fapt. Ministrul Educației a anunțat data exactă!
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Evz.ro
Haos pe piața imobiliară din Capitală. În ce zone mai poți găsi apartamente sub 60.000 de euro
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Ți se rupe sufletul! Fiica Teodorei Marcu, prima aniversare fără mama ei! Micuța Emma era în brațele tinerei când a fost împușcată mortal. IMAGINI de la petrecere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Avertisment: Intervențiile climatice în oceane au nevoie de o guvernanță mai puternică
EXTERNE Anchetatorii olandezi sunt pe cale să găsească Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Planificatorul jafului știe unde sunt ascunse
16:38
Anchetatorii olandezi sunt pe cale să găsească Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Planificatorul jafului știe unde sunt ascunse
POLITICĂ Stelian Bujduveanu anunță REDUCERI de personal în cadrul Poliției Capitalei și al Primăriei Generale: „Trebuie să schimbăm paradigma”
16:37
Stelian Bujduveanu anunță REDUCERI de personal în cadrul Poliției Capitalei și al Primăriei Generale: „Trebuie să schimbăm paradigma”
ACTUALITATE Schimbările climatice transformă albia JIULUI. Insule de vegetație și copaci în locul apei
16:32
Schimbările climatice transformă albia JIULUI. Insule de vegetație și copaci în locul apei
EXTERNE Zelenski la LONDRA, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, în așteptarea summitului Trump-Putin din Alaska
16:26
Zelenski la LONDRA, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, în așteptarea summitului Trump-Putin din Alaska
ACTUALITATE Ploile abundente obligă autoritățile să refacă HĂRȚILE de risc. Raed Arafat: Trebuie să fim pesimiști în evaluări
16:10
Ploile abundente obligă autoritățile să refacă HĂRȚILE de risc. Raed Arafat: Trebuie să fim pesimiști în evaluări
ACTUALITATE Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025. Traficul este monitorizat de un elicopter al Poliției Române
16:10
Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025. Traficul este monitorizat de un elicopter al Poliției Române