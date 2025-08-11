Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Trump nu-l va invita pe Zelenski la spectacolul planetar din Alaska, unde nu e loc decât de o singură vedetă

11 aug. 2025, 21:21, Știri externe
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat despre absența președintelui ucrainean la Summitul istoric din Alaska dintre SUA și Rusia, nefiind invitat de către președintele Trump.

Vineri, 15 august 2025, Vladimir Putin va veni în vizită în statul american Alaska, pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump. Este prima întâlnire bilaterală dintre liderii a celor două superputeri din 2021.  Liderul de la Casa Albă a anunțat că Volodimir Zelenski, a cărei țară i-a fost invadată la scară largă de Rusia din 2022, nu va participa la Summitul din Alaska.

„La conferința de presă ținută nu cu mult timp în urmă, Donald Trump a declarat că nu-l va invita pe Volodimir Zelenski la acel summit istoric din Alaska. Sigur, în stilul lui Donald Trump, Zelenski nu știe să negocieze”.

„Este o întâlnire bilaterală”

Ion Cristoiu susține că summitul ruso-american este o întâlnire bilaterală, având implicații mai mari decât problema războiului din Ucraina.

„Teoretic și practic, e o întâlnire între două țări, între doi șefi de stat. Ce să caute un al treilea”, a spus Ion Cristoiu.

„SUA, târâte de Biden în războiul cu Rusia”

Cristoiu precizează că Statele Unite negociază ieșirea din război, fiind băgate în conflict de partea Ucrainei, de către administrația democrată a fostului președinte Joe Biden.

„E o întâlnire între președintele Rusiei și președintele Americii, care intră și agenda globală, nu și războiul din Ucraina, ci implicarea SUA în războiul din Ucraina ,asta este tema. Faptul că Trump a zis că nu-l invită a produs stupoare. La noi nu mai spui că toată presa mogulilor este anti-Trump. Trump, care și-a făcut din campanie scopul cuceririi puterii – că face pace în Ucraina, spune în felul următor: AMERICA a fost târâtă în RĂZBOI de partea Ucrainei, de către fosta administrație, eu voi face PACE în sensul că America va încerca să iasă din acest război, pentru că Trump are treabă cu banii… ”, spune Ion Cristoiu.

Scriitorul crede că relațiile dintre cele două mari puteri erau prea tensionate pentru a se desfășura întâlniri bilaterale între Joe Biden și Vladimir Putin.

„Relațiile dintre America și Rusia au devenit tot mai tensionate de la o zi la alta. N-a fost nicio întâlnire fiindcă sunt certați din cauza democraților, ca Lasconi care zicea „NU STAU DE VORBĂ CU PUTIN”. Norocul ei că poate încă să stea de vorbă, fiind la Câmpulung. Oana Țoiu: NU VREAU SĂ STEAU DE VORBĂ CU PUTIN”, de parcă Putin vrea să stea de vorbă cu Țoiu. Este vorba despre o întâlnire care are loc între doi șefi de stat ale unor superputeri”.

„Ce să caute un al treilea președinte?”

Ion Cristoiu specifică că subiectul central al discuțiilor dintre Trump și Putin nu este războiul din Ucraina, ci reluarea relațiilor economice.

„Trump ar vrea să discute despre investiții americane în Rusia,  e o agendă – BRICS, relația cu China, Orientul Apropiat. În acest condiții, ce să caute o a treia țară, ce să caute Uniunea Europeană? Summitul nu e concentrat pe război. E unul dintre mai multe puncte de conflict între America și Rusia. Probabil, spune Vance, se va discuta un plan de pace. Și dacă Ucraina și europenii care sunt în spatele lui Zelenski sunt de acord….noi, ne retragem. Cum să crezi că Trump să-l aducă pe Zelenski? Am o întâlnire istorică cu Nicușor Dan sau cu Iliescu de pe vremuri. Se întâlnește Cristoiu să-i ia interviul lui Iliescu – ce să caute și Paladă? N-am înțeles niciodată –  De ce dracu analiștii, politicienii, jurnaliștii judecă cu fundul? Se întâlnesc președinții Americii și Rusiei. Ce să caute președintele Ucrainei?”.

Cât de implicate au fost SUA în războiul din Ucraina

Statele Unite au aprovizionat Ucraina cu muniție, provizii, ajutoare financiare, dar și cu lansatoare de rachete Himars, Patriot, rachete ATACMS, lansatoare de rachete portabile anti-tanc Javelin, tancuri M1 Abrams, vehicule blindate Bradley, ba chiar Joe Biden le-a acordat permisiunea statelor membre NATO din Europa să furnizeze aeronave supersonice F-16 către administrația de la Kiev.

Administrația Biden a permis conducerii de la Kiev să efectueze lovituri de rază lungă, dar doar în teritoriile aflate sub ocupație rusă. Cu toate acestea, ucrainenii au tras în Belgorod, în Moscova și au invadat și ocupat parțial regiunea rusă Kursk.

De partea Ucrainei au luptat în mod voluntar soldați americani (potrivit AP, 6.000 de americani s-au oferit să lupte ca voluntari în Ucraina). 77 de luptători americani voluntari au murit în Ucraina, potrivit  Memorialului dedicat luptătorilor străini din Legiunea Internațională Ucraineană care au căzut în lupta împotriva Rusiei.

Sursă foto: Pastila lui Cristoiu (MEDIAFAX)

