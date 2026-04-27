UDMR refuză să voteze moțiunea de cenzură PSD-AUR. Cseke Attila: „UDMR nu poate fi cu un Guvern care este susţinut instituţional de către AUR”

Cseke Attila a declarat luni, 27 aprilie 2026, faptul că UDMR refuză să voteze moțiunea de cenzură PSD-AUR. De asemenea, Attila a mai susținut că formațiunea politică „nu poate fi cu un Guvern care este susţinut instituţional de către AUR”.

Prezent la Ministerul Sănătăţii, acolo unde a preluat portofoliul Ministerul Sănătății, Cseke Attila a declarat că „UDMR nu poate fi cu o susținere AUR la guvernare".

„Va vota împotrivă”

„Opoziţia de astăzi din Parlament înţeleg că doreşte să introducă o moţiune. Este o prerogativă constituţională a oricărei opoziţii şi vedem procedural ce se va întâmpla când se introduce, când se supune votului, UDMR nu va vota această moţiune. Ceea ce este sigur este că UDMR nu poate fi cu o susţinere AUR la guvernare. Asta am spus-o şi o reiterăm din nou”, a transmis Cseke Attila.

El a continuat să întărească ideea că Uniunea Democrată Maghiară din România nu va susține această moțiune de cenzură la vot.

„UDMR nu va susţine moţiunea de cenzură la vot. Va vota împotrivă. Pe de altă parte, UDMR nu poate fi cu un Guvern care este susţinut instituţional de către AUR”, a conchis el.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto