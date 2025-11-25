Prima pagină » Știri politice » Vicepremierul Tánczos Barna: „Pensionarii cu pensii speciale care se reangajează la stat vor primi doar 15% din pensie”

25 nov. 2025, 08:59, Știri politice
Vicepremierul Tanczos Barna / Sursă: Mediafax Foto

Vicepremierul Tánczos Barna a făcut o serie de declarații legate de pensiile speciale și cele militare. Oficialul a comentat proiectul de lege publicat de Ministerul Muncii prin intermediul căruia este interzis cumulul pensiei cu salariul în sectorul public, această măsură aplicându-se în cazul anumitor categorii de angajați.

O astfel de măsură, în schimb, nu se aplică în cazul medicilor și profesorilor. Însă, proiectul de lege publicat deja de Ministerul Muncii vizează judecătorii, procurorii, militarii, polițiștii, jandarmii, dar și alte categorii de angajați din alte structuri similare, arată Mediafax.

„Dacă se reangajează în sectorul public, va beneficia de 15% din salariul care nu este pe contributivitate”

Vicepremierul Tánczos Barna a comentat la Digi24, luni seară, 24 noiembrie 2025, acest proiect de lege, menționând că pensionarii cu pensii speciale care se reangajează la stat vor primi doar 15% din pensie. Restricție nu există în cazul angajării în mediul privat.

„Dacă se reangajează în sectorul public, va beneficia de 15% din salariul care nu este pe contributivitate. Acea pensie extra, care se acordă pentru anumite categorii de angajați… intră în această categorie judecătorii, procurorii, militarii, polițiștii, jandarmii și cei din alte structuri similare.

Dacă se angajează la privat, poate să-și primească pensia integral și cea de contributivitate, și cea specială… pentru că contribuie la economie. Acolo nu se aplică nicio restricție. Sper să nu existe excepții, trebuie să fie regulă generală”, a precizat vicepremierul.

Pensionarii care continuă să lucreze la stat, chiar și după pensionarea anticipată, beneficiază de 15%.

„Este o regulă pentru a crea un echilibru și echitate. Dacă ai capacitatea de a munci mai departe, după ce ai ieșit la pensie anticipată… și vrei să lucrezi la stat, atunci ai o pensie specială, încă o dată cu ghilimelele de rigoare, mai mică, adică beneficiezi de 15%”, a mai spus el.

Modificările aduse legii nu se aplică tuturor din sectorul public

De asemenea, proiectul de lege arată că angajații care ating vârsta de pensionare și doresc să lucreze până la 70 de ani o vor putea face doar cu acordul angajatorului. Altfel, aceste modificări ale legii nu sunt aplicabile judecătorilor CCR, parlamentarilor și nici în cazul angajaților de la Curtea de Conturi sau altor instituții aflate în subordinea Parlamentului, precum ASF, ANRE, ANCOM sau SRI, arată sursa citată.

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

