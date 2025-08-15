Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, în ziua întâlnirii dintre Trump și Putin: „E important ca Ucraina și Europa să fie la masă”

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, spune – în ziua summit-ului SUA/Rusia – că îl felicită pe Donald Trump pentru această inițiativă și că este vorba despre un pas important care va fi urmat și de alți pași pe calea către încetarea conflictului din Ucraina.

În același timp, Ionuț Moșteanu a precizat – potrivit Mediafax – că, atunci când se vorbește despre pacea din Ucraina, ucrainenii și Europa ar trebui să se afle la masa negocierilor, iar România este „parte din această discuție”.

„Felicit inițiativa președintelui Trump de a demara aceste negocieri și e un pas foarte important ce se întâmplă astăzi. Un pas care va fi urmat de mulți alți pași, pentru că nu se va rezolva totul cu o întâlnire. E important ca în discuția despre pacea din Ucraina, Ucraina să fie la masă, Europa să fie la masă, bineînțeles România fiind parte din această discuție și, cum spuneam și mai devreme, să ajungem la o pace durabilă cu garanții de securitate, o pace corectă și să ne asigurăm cu toții că astfel de agresiuni, astfel de războaie nu se vor mai întâmpla”, spune Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării.

Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska.

Poziția lui Trump s-a schimbat radical la începutul anului 2025

Atitudinea liderului american s-a schimbat radical la începutul acestui an, atunci când Trump a șocat o lume întreagă, afirmând în mod fals că Volodimir Zelenski ar fi fost de vină pentru invazia rusă și descriindu-l drept „un dictator fără alegeri”.

Declarația a semănat foarte mult cu cele făcute de Kremlin și a ignorat situația din Ucraina, care nu ar fi permis organizarea de alegeri în această țară.

Comentariile lui Trump au avut loc în februarie 2025, după ce SUA și Rusia au purtat discuții despre Ucraina la Riad, în Arabia Saudită, prin reprezentanți.

„Astăzi am auzit: «Oh, nu am fost invitați» Ei bine, sunteți acolo de trei ani. Ar fi trebuit să puneți capăt… Ar fi trebuit să nu începeți niciodată. Ați fi putut face o înțelegere”, spunea Trump.

Vizita lui Zelenski la Casa Albă în februarie s-a transformat rapid într-o ceartă aprinsă, după ce Trump și vicepreședintele JD Vance au început să îl critice pe liderul ucrainean. (mai multe detalii AICI)

