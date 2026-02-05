Prima pagină » Actualitate » Produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele LIDL din România, începând de azi. Costă doar 4.49 lei/kg

05 feb. 2026, 08:10, Actualitate
Lidl a anunțat, în catalogul său cu oferte editat săptămânal pentru clienții săi, care este produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele din România, începând de astăzi.

Costă doar 4.49 lei/kg, iar oferta este valabilă în perioada 5 – 8 februarie 2026. Este vorba de un fruct exotic, la mare căutare printre clienți.

Ei bine, este vorba de pomelo roșu, care costă acum 4,49 lei/kilogramul, scăzut de la 6,99 lei/kilogramul.

Dar și avocado poate fi cumpărat cu o reducere de 20 %. Acesta se vinde la bucată, iar acum costă 3,99 lei/kilogramul, scăzut de la 4,99 lei/kilogramul.

De altfel, Lidl România anunță foarte des oferte la legume și fructe, promițând totodată prosperitate pentru aceste produse.

