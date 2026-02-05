Produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele LIDL din România, începând de azi. Costă doar 4.49 lei/kg

Lidl a anunțat, în catalogul său cu oferte editat săptămânal pentru clienții săi, care este produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele din România, începând de astăzi.

Costă doar 4.49 lei/kg, iar oferta este valabilă în perioada 5 – 8 februarie 2026. Este vorba de un fruct exotic, la mare căutare printre clienți.

Ei bine, este vorba de pomelo roșu, care costă acum 4,49 lei/kilogramul, scăzut de la 6,99 lei/kilogramul.

Dar și avocado poate fi cumpărat cu o reducere de 20 %. Acesta se vinde la bucată, iar acum costă 3,99 lei/kilogramul, scăzut de la 4,99 lei/kilogramul.

De altfel, Lidl România anunță foarte des oferte la legume și fructe, promițând totodată prosperitate pentru aceste produse.

Autorul mai recomandă:

Ce condiții i-a impus Consiliul Concurenței proprietarului Lidl și Kaufland pentru a achiziționa lanțul românesc de magazine La Cocoș

Ce salarii au casierițele de la LIDL, Carrefour, Kaufland și Mega Image acum, în 2026. Cine câștigă mai mulți bani

A fost deschis cel mai mare magazin Lidl din lume

Carnea de porc ar putea avea efecte benefice asupra sănătății vârstnicilor. Rezultatele surprinzătoare ale unui studui recent

România, în discuții avansate pentru implementarea digitalizării statului cu grupul Lidl – Kaufland și gigantul american Mastercard

Alin din Iași a cumpărat un pui grill din LIDL, pe care a dat 33 lei. Ireal ce a găsit înăuntru, de fapt

Amenzi serioase pentru comercianţii care nu vor să înlocuiască produsele deteriorate. Nicuşor Dan a promulgat legea

Cum a scăpat LIDL de o amendă primită pentru că își trata clienții cu ocaua mică. Românii, păcăliți să plătească mai mult

Va declanșa plecarea Carrefour un val de exit-uri din România? Economist: ”Toți marii retaileri își reconsideră pozițiile internaționale. E presiunea câștigului”

Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit acasă, timp de o săptămână. Câți bani a cheltuit

Lidl lansează prima campanie internațională de brand în toate cele 31 de țări în care este prezent