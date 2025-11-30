Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Românii din Ucraina sunt sub asediul denaționalizării. ZELENSKI a decis să închidă școli și biserici românești

Valentin Stan: Românii din Ucraina sunt sub asediul denaționalizării. ZELENSKI a decis să închidă școli și biserici românești

Alexandra Anton Marinescu
30 nov. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Românii din Ucraina sunt sub asediul denaționalizării. Zelenski a decis să închidă școli și biserici românești

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat punctele din planul de pace referitoare la protecția minorităților și interzicerea ideologiilor naziste în Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ucraina va adopta normele UE

Profesorul spune că Ucraina ar trebui să elimine orice formă de discriminare și să garanteze accesul la educație și mass-media pentru toate comunitățile. În opinia sa, aceste angajamente nu sunt noi și nici nu sunt respectate.

Ucraina va adopta normele UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice. Ambele țări trebuie să abolească măsuri discriminatorii și să garanteze drepturile mass media și educației din Ucraina. Știi ce scrie aici?

Valentin Stan: Închid școli românești, închid biserici.

Stan susține că Ucraina doar pretinde să respecte normele UE. În realitate, continuă să închidă școli și biserici românești.

Există nazism în Ucraina? Cât casa. Ce-au găsit, măi, europenii acolo? Le-a adoptat și acum! Și închid școli românești, închid biserici. Naziștii lor bat preoții români. Asta fac cu toleranța și regulile UE. Și Trump zice: nu mai ține.

