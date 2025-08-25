Doliul după Ion Iliescu s-a terminat. PSD revine la masa coaliției cu USR. Ce i-a adus pe social democrați înapoi

După 3 săptămâni de stand-by al ședințelor formale de coaliție, din cauza neparticipării PSD, și după mai multe termene devansate ale pachetului 2 cu măsuri fiscale, liderii partidelor din arcul guvernamental vor relua negocierile luni, de la ora 17:30, spun sursele Gândul.

Deși discuții informale au existat în toată această perioadă – inclusiv Sorin Grindeanu a declarat în repetate rânduri că discută la telefon cu premierul Ilie Bolojan -, liderul PSD a anunțat, pe 6 august, că partidul pe care îl conduce interimar nu va mai participa la ședințele coaliției. Motivul oficial invocat a fost lipsa de „respect și decență” a USR după decesul fostului președinte Ion Iliescu.

Luni, 25 august, odată ce subiectul fierbinte al alegerilor pentru Primăria Capitalei a revenit pe tapet, Sorin Grindeanu a propus în ședința BPN ca PSD să revină la gânduri mai bune. Astfel, de la 17:30 va avea loc prima ședință a coaliției în format complet după 3 săptămâni de pauză.

Pe masa discuțiilor este pachetul 2 de măsuri fiscale anunțat inițial de premierul Ilie Bolojan pentru a fi adoptat la sfârșitul lunii iulie, urmat de un alt termen nerespectat, începutul lunii august.

Potrivit unor surse politice, discuțiile sunt agreate pe majoritatea punctelor, însă există câteva detalii tehnice pe care trebuie să le stabilească. Respectiv, marea miză este reforma administrației locale – dacă calculul să fie făcut pe datele celui mai recent recensământ sau pe cele ale Institutului Național de Statistică.

Pachetul 2 fiscal ar putea trece în ședința de guvern de săptămâna aceasta, urmând a fi adoptat, cel mai probabil, în prima săptămână din sesiunea ordinară a Parlamentului, adică după 1 septembrie, spun sursele Gândul.

Cartoful fierbinte care ar putea rupe coaliția de guvernare

Coincidența este că revenirea PSD la masa coaliției are loc la câteva zile distanță după recentul sondaj aruncat în piață de liberali, deși, potrivit propriilor declarații, „nu intenționa să-l facă public în contextul actual, tensionat”, în care favorit este cotat Daniel Băluță (PSD).

Social-democrații nu își doresc să forțeze mâna cu alegerile pentru Capitală anul acesta, spun sursele noastre, deși Legea spune că noi alegeri trebuie organizate în 90 de zile. Temerea în PSD este că PNL și USR ar putea face o înțelegere peste capul social-democraților privind soarta Capitalei.

Sorin Grindeanu a transmis luni deja un prim semnal partenerilor de guvernare. Dacă PNL și USR bat palma pentru un candidat unic, atunci „sunt șanse foarte mari” ca PSD să iasă de la guvernare, a spus liderul social-democraților.

Scenariul cel mai agreat în PSD este ca fiecare partid să aibă propriu candidat, respectiv unul de la PSD, unul de la PNL și unul de la USR, spun sursele Gândul.

„Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică. Nu că dorim să evităm aceste alegeri, dovadă stă și faptul că avem cel mai bun candidat în acest moment. În momentul în care discutăm coordonatele în care să se desfășoare aceste alegeri, da, mergem înainte, dar să le facem doar că vrea USR-ul, mă scuzațI”, a spus Grindeanu după ședința BPN de luni.

De la incapacitate de plată la relansare economică

Premierul Ilie Bolojan avertiza, într-un interviu pentru publicația Bloomberg, că România riscă să intre în incapacitate de plată. Au urmat reproșurile venite dinspre liderii PSD, cum că șeful executivului sperie investitorii.

„Recesiune, incapacitate de plată, junk… cu câtă ușurință folosește aceste cuvinte premierul Bolojan, tocmai cel care ar trebui să transmită românilor și investitorilor încredere, siguranță, calm”, a scris pe 18 august Mihai Fifor.

La PSD se discută în tot acest timp deja de al treilea pachet cu măsuri fiscale, iar social-democrații au trasat direcția: după atâtea taxe, România are nevoie de un pachet de relansare economică.

„Radu Oprea, cu alți colegi, a făcut un prim draft, va fi lucrat, după care îl vom prezenta. E necesar pentru țara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar. Am urlat că vine lupul, vine apocalipsa, dar vine Fitch și spune, urmare adoptării pachetului 1, că suntem în aceeași situație”, a declarat Grindeanu pe 18 august.

