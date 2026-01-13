Ion Cristoiu: De ce trebuie contracarată Diversiunea Sistemului chiar dacă Radu Marinescu ar fi plagiat

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a spus „de ce trebuie contracarată Diversiunea Sistemului chiar dacă Radu Marinescu ar fi plagiat”.

„N-am nicio îndoială că teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu, întocmită în 2009, e una tipică vremii respective. Și anume, mulți inși, nu numai demnitari, dar și personalități ale vieții publice, s-au grăbit să-și încropească tezele de doctorat. A fost o vreme când deveneai doctor nu în urma unei cercetări, unei contribuții sau unei pasiuni, ci că trebuia trecut la CV. Sunt sigur că pagini întregi în alte cărți pot fi găsite fără ghilimele în această lucrare. Nici măcar nu i-aș spune plagiat.

(…) Însă, asta este o chestiune și felul banditesc în care sistemul s-a năpustit asupra acestui caz este alta. Și eu ca jurnalist independent mă interesează nu plagiatul lui Radu Marinescu, ci ticăloasa mașinărie creată pe vremea lui Traian Băsescu de intrigă, de scoatere din joc a unui demnitar în interese strict politice.

Punând în balanță plagiatul cu folosirea acestei acuzații (…) este limpede că descoperirea Emiliei Șercan putea să aibă loc imediat când el a fost instalat în funcția de ministru. Faptul că acum când Nicușor Dan are nevoie să își impună el oamenii la Parchete (…) punerea în mișcare a acestei mașinării, reluarea unei diversiuni pe care am mai văzut-o trebuie să ne stârnească revolta. Una este o acțiune a unui jurnalist, chiar și o reacție, alta este înscrierea unei așa-zise acțiuni jurnalistice”, a spus Ion Cristoiu.

„Cea mai bună formă de a oprit repetarea unor astfel de diversiuni este poziția PSD”

„(…) În prima linie a fost Hotnews, cel care a fost și la Recorder. Ceea ce înseamnă că inclusiv plecarea cu tărăboi a lui Cătălin Tolontan și a echipei de la Libertatea a făcut parte dintr-o operațiune. Rapiditatea cu care butoniștii gen Cristian Tudor Popescu, Caramitru, Danileț au sărit, rapiditatea cu care a sărit USR, ne spune că este o operațiune. Folosirea unei mașinării finanțate de stat pentru un joc politic și urmărind impunerea unor persoane pe care le dorește Nicușor Dan mi se pare mult mai grav decât faptul că PSD îl apără pe Radu Marinesc. Și bine face, pentru că e clar că e vorba de o operațiune. (…) Cea mai bună formă de a oprit repetarea unor astfel de diversiuni este poziția PSD”, a mai spus Ion Cristoiu.

