Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Scoaterea din joc a lui Radu Marinescu: Ăștia nici nu se mai ostenesc să împrospăteze diversiunile!

Ion Cristoiu: Scoaterea din joc a lui Radu Marinescu: Ăștia nici nu se mai ostenesc să împrospăteze diversiunile!

12 ian. 2026, 11:35, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție „scoaterea din joc a lui Radu Marinescu”, vorbind despre diversiuni.

„La una dintre emisiunile Marius Tucă Show, trecând în revistă diversiunea Recorder și potrivit căreia un articol de pe un site a provocat atâta emoție încât Adrianei Săftoiu i-a tremurat fustița și au ieșit în stradă. Proteste, cum adică? Și Nicușor Dan s-a apucat să stea el de vorbă cu magistrații… Atunci am spus că nota definitorie a acestei diversiuni este că nu aduce nimic nou. Că am mai văzut filmul ăsta cu articolul din ziar, cu preluarea de către TVR și de scandalul din stradă, de petițiile ONG-iștilor. Am zis așa cu o oarecare tristețe că ei repetă tras la indigo toate diversiunile, pentru că poporul român e un popor de carași. Și nu ține minte. (…) Urmează să fie numiți șefii la Parchet. Chestiune vitală pentru președintele nevolnicul Nicușor Dan”, a spus Ion Cristoiu.

„Pentru ca președintele să-și pună pe cine vrea el la Parchete, trebuie scos din joc Ministrul Justiției”

„O fi el puradel politic, dar totuși are nevoie și de un bici. Potrivit procedurilor, Ministrul Justiției propune, deja a și început Radu Marinescu aceste proceduri, și președintele numește. Un lucru fundamental din 1990 până acum, în aceste numiri, este felul în care Ministrul Justiției propune. Până acum, ministrul era al partidului din făcuse parte președintele, cum a fost, de exemplu, sinistrul milițian Cătălin Predoiu.

Klaus Iohannis l-a sunat și i-a zis: propui pe X, Y, Z, care sunt acum. Ăsta s-a executat, s-au respectat procedurile și președintele Klaus Iohannis i-a pus pe cei pe care avea interesul. Anul acesta, 2026, în martie trebuie să fie numiți de către președinte șefii Parchetelor. Numai că pentru aceasta e nevoie să fie propuneri din partea Ministrului Justiției, care e PSD-ist. Atunci, președintele nu poate să pună chiar pe cine vrea el, că probabil sunt și interesele PSD.

(…) Mă întrebam cum va avea loc. Am crezut că va fi o nouătate. În sensul că președintele, de data aceasta, va negocia pe bune cu Ministrul Justiției. Și, deodată, aflăm în dimineața aceasta că Emilia Șerban îl acuză pe Radu Marinescu de plagiat grosolan. Dacă îl acuză de plagiat, va fi un scandal (…), ministrul demisionează și îi ia locul premierul Ilie Bolojan. Deci, oricum, Radu Marinescu trebuie scos din joc. Deci, deja nu mai e o noutate. Pentru ca președintele să-și pună pe cine vrea el la Parchete, trebuie scos din joc Ministrul Justiției”, a spus Ion Cristoiu.

„Au ajuns să repete diversiuni”

„Nu e o noutate nici la felul în care e scos din joc. Putea să-l scoată din joc cu o acuzație sau că s-a uitat urât la Oana Țoiu când ea zâmbea. (…) Nu. A găsit plagiatul. La plagiat m-am gândit… (…) este uluitor. (…) După asta, îl forțăm să demisioneze și ne punem oameni. Poporul român, fiind popor de carași, va înghiți și diversiunea asta. Nici măcar nu se mai ostenesc să aducă o minimă noutate în diversiune. Au ajuns să repete diversiuni”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Ipocrizie lașă: PSD atacă USR pentru semnarea Acordului Mercosur, deși știe că Nicușor Dan a impus asta la ordinul lui Macron
11:50
Ion Cristoiu: Ipocrizie lașă: PSD atacă USR pentru semnarea Acordului Mercosur, deși știe că Nicușor Dan a impus asta la ordinul lui Macron
VIDEO Scandalul Avioanele elvețiene ne avertizează să nu stăm liniștiți câtă vreme Nicușor Dan e președinte
11:40, 10 Jan 2026
Scandalul Avioanele elvețiene ne avertizează să nu stăm liniștiți câtă vreme Nicușor Dan e președinte
VIDEO Ion Cristoiu: Nici vorbă de sfere de influență. Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump
11:35, 09 Jan 2026
Ion Cristoiu: Nici vorbă de sfere de influență. Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump
VIDEO Ion Cristoiu: Paris: Coaliția de Voință e de fapt Coaliția celor care se întâlnesc ca să se afle în treabă
11:24, 08 Jan 2026
Ion Cristoiu: Paris: Coaliția de Voință e de fapt Coaliția celor care se întâlnesc ca să se afle în treabă
VIDEO Ion Cristoiu: Întrebat dacă intervenția americană din Venezuela încalcă dreptul internațional, Nicușor Dan se pitește sub fustele Uniunii Europene
11:30, 07 Jan 2026
Ion Cristoiu: Întrebat dacă intervenția americană din Venezuela încalcă dreptul internațional, Nicușor Dan se pitește sub fustele Uniunii Europene
VIDEO Ion Cristoiu: Penibil fără limite! UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă
11:31, 06 Jan 2026
Ion Cristoiu: Penibil fără limite! UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă
Mediafax
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”
Cancan.ro
Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât timp ar dura să zbori în jurul lumii?
FLASH NEWS „Capcana morții” din barul Le Constellation. 34 din cele 40 de victime au murit strivite la baza scărilor, renovate de proprietari
13:33
„Capcana morții” din barul Le Constellation. 34 din cele 40 de victime au murit strivite la baza scărilor, renovate de proprietari
CONTROVERSĂ Un fost ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
13:30
Un fost ministru al Justiției din Polonia, urmărit pentru deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
CONTROVERSĂ De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”
13:09
De ce l-a numit Zelenski șef de cabinet pe Kyrylo Budanov? „Ambițiile politice ale fostului șef al spionajului ar putea reprezenta o amenințare pentru actualul lider al Ucrainei”
FLASH NEWS PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan
12:50
PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan

Cele mai noi

Trimite acest link pe