Ion Cristoiu: Scoaterea din joc a lui Radu Marinescu: Ăștia nici nu se mai ostenesc să împrospăteze diversiunile!

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție „scoaterea din joc a lui Radu Marinescu”, vorbind despre diversiuni.

„La una dintre emisiunile Marius Tucă Show, trecând în revistă diversiunea Recorder și potrivit căreia un articol de pe un site a provocat atâta emoție încât Adrianei Săftoiu i-a tremurat fustița și au ieșit în stradă. Proteste, cum adică? Și Nicușor Dan s-a apucat să stea el de vorbă cu magistrații… Atunci am spus că nota definitorie a acestei diversiuni este că nu aduce nimic nou. Că am mai văzut filmul ăsta cu articolul din ziar, cu preluarea de către TVR și de scandalul din stradă, de petițiile ONG-iștilor. Am zis așa cu o oarecare tristețe că ei repetă tras la indigo toate diversiunile, pentru că poporul român e un popor de carași. Și nu ține minte. (…) Urmează să fie numiți șefii la Parchet. Chestiune vitală pentru președintele nevolnicul Nicușor Dan”, a spus Ion Cristoiu.

„Pentru ca președintele să-și pună pe cine vrea el la Parchete, trebuie scos din joc Ministrul Justiției”

„O fi el puradel politic, dar totuși are nevoie și de un bici. Potrivit procedurilor, Ministrul Justiției propune, deja a și început Radu Marinescu aceste proceduri, și președintele numește. Un lucru fundamental din 1990 până acum, în aceste numiri, este felul în care Ministrul Justiției propune. Până acum, ministrul era al partidului din făcuse parte președintele, cum a fost, de exemplu, sinistrul milițian Cătălin Predoiu.

Klaus Iohannis l-a sunat și i-a zis: propui pe X, Y, Z, care sunt acum. Ăsta s-a executat, s-au respectat procedurile și președintele Klaus Iohannis i-a pus pe cei pe care avea interesul. Anul acesta, 2026, în martie trebuie să fie numiți de către președinte șefii Parchetelor. Numai că pentru aceasta e nevoie să fie propuneri din partea Ministrului Justiției, care e PSD-ist. Atunci, președintele nu poate să pună chiar pe cine vrea el, că probabil sunt și interesele PSD.

(…) Mă întrebam cum va avea loc. Am crezut că va fi o nouătate. În sensul că președintele, de data aceasta, va negocia pe bune cu Ministrul Justiției. Și, deodată, aflăm în dimineața aceasta că Emilia Șerban îl acuză pe Radu Marinescu de plagiat grosolan. Dacă îl acuză de plagiat, va fi un scandal (…), ministrul demisionează și îi ia locul premierul Ilie Bolojan. Deci, oricum, Radu Marinescu trebuie scos din joc. Deci, deja nu mai e o noutate. Pentru ca președintele să-și pună pe cine vrea el la Parchete, trebuie scos din joc Ministrul Justiției”, a spus Ion Cristoiu.

„Au ajuns să repete diversiuni”

„Nu e o noutate nici la felul în care e scos din joc. Putea să-l scoată din joc cu o acuzație sau că s-a uitat urât la Oana Țoiu când ea zâmbea. (…) Nu. A găsit plagiatul. La plagiat m-am gândit… (…) este uluitor. (…) După asta, îl forțăm să demisioneze și ne punem oameni. Poporul român, fiind popor de carași, va înghiți și diversiunea asta. Nici măcar nu se mai ostenesc să aducă o minimă noutate în diversiune. Au ajuns să repete diversiuni”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă: