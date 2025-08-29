Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Nici Nicușor Dan, nici partidele Coaliției n-au suflat o vorbă în campanie despre Măsurile de austeritate!

29 aug. 2025, 11:18, Pastila lui Cristoiu
Pe 24 aprilie 2025, în plină campanie electorală, națiunea lua cunoștință de Apelul intelectualilor adresat electoratului, un apel prin care intelectualii petiționari cereau poporului român să îl voteze pe Nicușor Dan și nu pe Crin Antonescu, deoarece, dacă ajunge Crin Antonescu președinte, se vor pune noi taxe și impozite, vor crește birurile pe seama românilor”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal al său. Din punctul său de vedere, Nicușor Dan ar fi trebuit să spună că se vor crește taxele, dacă va ajunge președinte.

„Semnăturile nu surprindeau pe nimeni, de vreo două decenii, când ți-e lumea mai dragă, apare un Apel al intelectualilor. Cei care semnează apelul sunt intelectuali, ceilalți, noi suntem terchea-berchea. Și, aceleași nume: Andrei Pleșu, Ana Blandiana, Valentin Naumescu, cel care este vânturat să fie șef la SRI pentru că, cred că îi face pantofii, dacă o fi având pantofii Ursulei, Papahagi, Paleologu, Baconschi, Cristian Preda, la care se adaugă țiva racolați din străinătate. Repet, este o listă de o sută, care se pretind a fi intelectualii reprezentativi ai nației, și am spus și aseară în jurnalul meu, după mine, în 1990, aș zice că sunt intelectuali. Având în vedere că unii dintre ei de acolo de pe lista asta nu au scris nicio carte și sunt intelectuali, eu, care am scris vreo 17…

Pe mine nu m-a sunat nimeni, nu mi-a trimis nimeni un mesaj în care să îmi spună să semnez o petiție. Nu neapărat o petiție de Dreapta sau de Stânga sau de Centru, suveranistă sau proeuropeană. ceea ce mă face să cred că există o listă acolo bătută în cuie, că niște pretinși intelectuali, adică pretinși reprezentativi ai intelectualilor și-au dat un accept pentru toată viața și au zis: până când nu se dă anunțul mortuar, mă treceți pe orice listă de petiție. Ați văzut: aceșeleași nume. Cereau poporului român să îl voteze pe Nicușor Dan, că dacă vine el președinte, nu o să crească taxele și impozitele.

Nu că au crescut, că au supercrescut, nu are niciun rost să vă reamintesc. Vreau să spun că la acest Apel, Nicușor Dan trebuia să răspundă și să spună: având în vedere că s-a trait peste puteri, peste încasări de taxe, avem deficit bugetar, trebuie să luăm măsuri de austeritate. Eu, când ajung președinte, voi crește și taxele, și impozitele, ba chiar voi cere măsuri de austeritate. Nu a zis așa ceva. Dimpotrivă, ne-a promis că o să trăim infinit mai bine. Anul trecut a fost campania pentru Parlamentare. Ați auzit dumneavoastră vreun partid, vreun politician, vreun candidat de la PSD, UDMR, USR, minorități, PNL, care să spună: stimați alegători, dacă ne votați partidul și pe mine, promit măsuri de austeritate, promit că vom crește taxele, impozitele, că o să fie sânge și sudoare. Dar, votați-mă pentru că România are nevoie de aceste măsuri de austeritate. S-ar putea ca unii să zică: da, domne, uite unii care nu vor să ne tragă pe sfoară. Păi, stimați compatrioți, păi nu ne-au tras pe sfoară? Ce mandate electoral are actuala Coaliție zisă și proeuropeană pentru a lua măsuri de austeritate? Nimeni din niciun partid din actuala Coaliție nu a emis un scâncet în legătură cu aceste măsuri de austeritate. Dimpotrivă. De fapt, ei ne-au tras pe sfoară și în campania pentru prezidențiale și în campania pentru Parlamentare”, a precizat publicistul.

Au fost anulate și alegerile parlamentare!

Ajutorul militar pentru Ucraina e din taxele și impozitele noastre. De ce e ținut secret?

