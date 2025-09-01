Prima pagină » Știri politice » Al doilea pachet de reforme și măsuri fiscale pentru reducerea deficitului luni, în Parlament. CALENDARUL asumării

Al doilea pachet de reforme și măsuri fiscale pentru reducerea deficitului luni, în Parlament. CALENDARUL asumării

Olga Borșcevschi
01 sept. 2025, 08:10, Știri politice
Al doilea pachet de reforme și măsuri fiscale pentru reducerea deficitului luni, în Parlament. CALENDARUL asumării

Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, luni, de la ora 19.00, pe cinci proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar. 

Ședințele comune ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea loc luni, de la ora 19.00, după cum au stabilit Birourile permanente reunite.

Guvernul a aprobat, vineri, pachetul 2 de măsuri de austeritate. Deși acesta a fost împărțit în șase legi separate, doar cinci dintre ele au fost adoptate în ședința de vineri, pentru că pachetul de măsuri pentru administrația locală a fost scos de pe ordinea de zi.

Pachetul doi se referă, în principal, la:

Pentru cele 5 pachete, adoptate vineri, Guvernul se va reuni într-o nouă ședință luni, la ora 16.00, pentru a analiza amendamentele propuse.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că ședința Executivului va fi precedată de o reuniune a coaliției, la ora 12.00, având același scop, revizuirea amendamentelor.

La ora 19.00 va avea loc procedura angajării răspunderii în Parlament.

În aceste condiții, premierul Bolojan nu va putea merge la Constanța, pentru a se întâlni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va face luni, 1 septembrie, o vizită în România.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

POLITICĂ ȘEDINȚĂ la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special
09:00
ȘEDINȚĂ la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special
POLITICĂ Angajații din Primăria Baia Mare merg la bogați, pe bani publici, ca să învețe cum stă treaba cu săracii
08:44
Angajații din Primăria Baia Mare merg la bogați, pe bani publici, ca să învețe cum stă treaba cu săracii
EXCLUSIV Daniel David, pentru Gândul: Educația mai are nevoie de 2 miliarde lei / De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului
08:00
Daniel David, pentru Gândul: Educația mai are nevoie de 2 miliarde lei / De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului
POLITICĂ Nicușor Dan susține că actuala coaliție funcționează și că sunt șanse „extrem-extrem de mici” pentru un Guvern PSD-AUR
21:53
Nicușor Dan susține că actuala coaliție funcționează și că sunt șanse „extrem-extrem de mici” pentru un Guvern PSD-AUR
POLITICĂ Nicușor Dan dezvăluie că Ion Ceban ar fi încercat să-l întâlnească / „Am fost sfătuit de servicii să nu-l primesc”
21:31
Nicușor Dan dezvăluie că Ion Ceban ar fi încercat să-l întâlnească / „Am fost sfătuit de servicii să nu-l primesc”
POLITICĂ România a luat măsuri pentru urgentarea controlului la vămile cu Republica Moldova. Dan: „Am reușit să scădem la o medie de 30 de minute”
21:30
România a luat măsuri pentru urgentarea controlului la vămile cu Republica Moldova. Dan: „Am reușit să scădem la o medie de 30 de minute”
Mediafax
Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel
Digi24
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
SRI cere expulzarea din România a unui cetățean străin pentru că reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale!
Click
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi zâmbește cu subînțeles
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
O persoană a fost lovită mortal de tren în București! Circulația a fost blocată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mit sau realitate: Dacă oprești neregulamentar și pui avariile, scapi de amendă?
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
TAXA pe care trebuie să o plătească toți locuitorii. Se aplică pentru persoane fizice și companii
Evz.ro
Paste cu creveți și lime, gata în 30 de minute. Rețeta, pas cu pas
A1
Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani, a fost rănit într-un accident de maşină. El are o fractură la coloană
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
De ce a fost dat în judecată Sting de către colegii din trupa The Police?
ACTUALITATE Primul suspect ARESTAT în cazul uciderii fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî. Zelenski: „O crimă oribilă”
09:14
Primul suspect ARESTAT în cazul uciderii fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî. Zelenski: „O crimă oribilă”
EXTERNE Xi Jinping denunță „mentalitatea specifică RĂZBOIULUI Rece”/ OCS își propune să contracareze „actele de intimidare” ale marilor puteri mondiale
09:06
Xi Jinping denunță „mentalitatea specifică RĂZBOIULUI Rece”/ OCS își propune să contracareze „actele de intimidare” ale marilor puteri mondiale
SPORT Gigi Becali, atac asupra arbitrului de la CFR – FCSB, 2-2. „«Uite, băi, nu mai sunt sănătos la cap. Nu mă mai delegaţi că sunt de râsul curcilor»”
09:05
Gigi Becali, atac asupra arbitrului de la CFR – FCSB, 2-2. „«Uite, băi, nu mai sunt sănătos la cap. Nu mă mai delegaţi că sunt de râsul curcilor»”
EXTERNE CUTREMUR puternic produs în Afganistan. Autoritățile anunță că sute de persoane ar putea fi decedate
09:01
CUTREMUR puternic produs în Afganistan. Autoritățile anunță că sute de persoane ar putea fi decedate
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1286. Ursula von der Leyen anunță că Europa elaborează „planuri precise” de trimitere de trupe
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1286. Ursula von der Leyen anunță că Europa elaborează „planuri precise” de trimitere de trupe
OPINIE Poartă-n casa de marcat
08:53
Poartă-n casa de marcat