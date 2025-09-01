Al doilea pachet de reforme și măsuri fiscale pentru reducerea deficitului luni, în Parlament. CALENDARUL asumării

Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, luni, de la ora 19.00, pe cinci proiecte cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar.

Ședințele comune ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea loc luni, de la ora 19.00, după cum au stabilit Birourile permanente reunite.

Guvernul a aprobat, vineri, pachetul 2 de măsuri de austeritate. Deși acesta a fost împărțit în șase legi separate, doar cinci dintre ele au fost adoptate în ședința de vineri, pentru că pachetul de măsuri pentru administrația locală a fost scos de pe ordinea de zi.

Pachetul doi se referă, în principal, la:

Pentru cele 5 pachete, adoptate vineri, Guvernul se va reuni într-o nouă ședință luni, la ora 16.00, pentru a analiza amendamentele propuse.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că ședința Executivului va fi precedată de o reuniune a coaliției, la ora 12.00, având același scop, revizuirea amendamentelor.

La ora 19.00 va avea loc procedura angajării răspunderii în Parlament.

În aceste condiții, premierul Bolojan nu va putea merge la Constanța, pentru a se întâlni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va face luni, 1 septembrie, o vizită în România.

AUTORUL RECOMANDĂ: