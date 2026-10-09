După ce și-au plasat membri de partid în funcții bănoase, iar pile, cumnate, prieteni au umplut ministerele și CA-urile de sinecuriști, după ce inclusiv Dominic Fritz s-a angajat la partid pe salariu de primar, acum USR anunță că a descoperit transparența și onestitatea și face concurs pentru angajarea unui asistent personal

După ce a semnat un document oficial prin care a susținut aprobarea unui proiect urbanistic de care putea beneficia financiar un om care îi împrumutase bani pentru campania electorală, Dominic Fritz – președintele USR – a pierdut mandatul de primar al Timișoarei. Deși a depus contestație împotriva raportului întocmit de Agenția Națională de Integritate (ANI), Dominic Fritz a suferit o înfrângere usturătoare pentru ambițiile sale politice. Conflictul de interese a fost stabilit definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), iar liderul USR a primit și o interdicție de 3 ani. Nu va putea candida la alegerile locale și parlamentare din 2028, la cele europarlamentare din 2029 și la cele prezidențiale din 2030.

Episodul „Dominic Fritz – conflict de interese” a scos, încă o dată în evidență ipocriza din rândurile USR. Declarativ, reprezentanții partidului militează pentru o „Justiție dreaptă”, dar totul se schimbă la 180 de grade dacă sunt chiar ei luați în vizor de procurori sau de ANI. În astfel de momente, liderii USR reclamă o „Justiție capturată” și se consideră victime ale așa-ziselor dosare politice.

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Lupta dusă de USR cu „Justiția capturată” este, încă, doar un ingredient în scenariu. Nu lipsesc nepotismele și sinecurile în USR, exact ceea ce liderii partidului reproșează, de mult timp, adversarilor politici.

Gândul prezintă lista lungă a unor astfel de ieșiri în decor pe sistem userist, elementul central al întregului tabloul politic marca „USR” fiind ipocrizia. Și, mai mult, se dovedește încă o dată că, la USR, pilele și relațiile bat meritocratia. Iar principii ca „profesionalism”, „transparență”, „onestitate” rămân doar niște simple lozinici electorale care dau bine în stradă și la televiziuni.

Rămas fără mandatul de primar, Dominic Fritz are nevoie de „asistent personal”

Ecourile sentinței definitive a ICCJ în cazul „Dominic Fritz – conflict de interese”, nu s-au stins. Liderul USR a continuat să spună că este nevinovat și că n-a semnat referatul „fatal” din eroare, ci – așa cum a declarat -, pentru a asigura continuitatea procedurii.

„Ceea ce denotă o decizie conștientă și deliberată” , au scris judecătorii ICCJ în motivare.

, au scris judecătorii ICCJ în motivare. Este adevărat, magistrații nu au stabilit că Fritz a primit mită, că a furat bani sau că a produs un prejudiciu Primăriei Timișoara.

Au stabilit, concret, că primarul Timișoarei a încălcat legea privind conflictul de interese administrativ, ceea ce atrage consecințe asupra mandatului.

Șocul a fost unul considerabil pentru Dominic Fritz, dar acesta a tras aer în piept, cum se spune, și merge mai departe. Primul pas? Liderul USR caută un asistent personal. Și nu unul oarecare, ci o persoană care să fie, înainte de toate, la început de carieră.

Munca va fi una intensă, avertizează Dominic Fritz, iar studiile efectuate contează prea puțin. Viitorul asistent personal al lui Fritz trebuie să nu se strezeze ușor, să fie atent la toate detaliile, să scrie și să vorbească „bine” și, atenție!, să tacă atunci când trebuie. Probabil pentru a nu-l stresa pe șef.

Coordonatele au fost, astfel, stabilite. Numai că rămâne de văzut și cum se va desfășura acest concurs pentru funcția de asistent personal al lui Dominic Fritz. Există deja un „precedent periculos”, pentru că la ultimul concurs organizat în „curtea” USR finaliștii au fost… membrii USR.

Președintele USR, salariat al USR. Va primi salariul pe care l-a avut ca primar, pe model „Ghinea”

Rămas fără mandatul de primar al Timișoarei, liderul USR Dominic Fritz a anunțat deja că va recuperea pierderea financiară suferită, respectiv salariul de edil.

„Cel mai probabil așa va fi, o să fiu angajat la partid, o să primesc salariul meu de primar, nu mai mult, nu mai puțin, acolo”, a ținut să specifice liderul USR.

Dominic Fritz mai susține că o astfel de soluție este „cea mai transparentă”, pentru a nu exista suspiciuni cu privire la sursa veniturilor sale.

Fritz nici nu este primul care deschide conturile USR pentru propriul buzunar, fiindcă există precedentul „Cristian Ghinea”. Fostul ministru al Fondurilor Europene a încasat de la USR 5.000 de euro brut, în calitate de coordonator al unui departament intern al partidului.

Potrivit declarației sale de avere, publicată la finalul anului 2024, Dominic Fritz încasa anual 16.992,50 RON de la Primăria Timișoarei, respectiv 3.236 € lunar.

Carnetul de partid, „cheia” care deschide ușile la USR. Cumnata lui Drulă, pe lista „câștigătorilor”

În luna august a anului 2025, la USR a fost agitație maximă. Liderii partidului anunțau cu emfază că au fost analizate „peste 1.000 de CV-uri”.

Cum USR acuză adversarii politică că nu propun specialiști, a fost declanșată o „bătălie” pentru a selecta experți adevărați în administrație. Totul s-a făcut, în teorie, în sprijinul meritocrației. Drumul de la vorbe la fapte s-a ciocnit, însă, de carnetul de partid.

În realitate, funcțiile erau deja împărțite celor apropiați de conducerea USR, de centrul de putere și în funcție de influența avută în partid. Gândul a publicat lista „câștigătorilor”, iar Alina Gîrbea – cumnata lui Cătălin Drulă – nu putea să lipsească.

Prima „grijă” a cumnatei lui Drulă la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Decontarea cheltuielilor de cazare și transport

După ce fost numită secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alina Gîrbea – potrivit informațiilor obținute de Gândul în exclusivitate – nu a stat pe gânduri și, înainte de toate, a cerut decontarea din bani publici a cheltuielilor pentru cazare și transport.

„Vă rog să-mi aprobați decontarea cheltuielilor de cazare și transport, conform prevederilor legale în vigoare, pe perioada exercitării mandatului. Declar pe propria răspundere că nu dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinația de locuințe în municipiul București”, a scris Alina Gîrbea în cerere.

Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă, este bine „înregimentată” în echipa USR. Apare în fotografii, de multe ori, alături de „greii” partidului – Dominic Fritz, Vlad Voiculescu sau Oana Țoiu.

„Specialiștii” USR, selectați în funcție de relațiile cu partidul

Pe lista „câștigătorilor” concursului pentru descoperirea de „specialiști” s-au mai aflat:

Teodora Stoian , jurista de casă a USR;

, jurista de casă a USR; Elena Tudose – City Manager al Sectorului 2 cu simpatii politice clare;

Andrei Miftode – deputat care nu a prins loc, dar prime ște post;

Viorel Băltărețu a ratat un loc în Parlament, dar a ajuns secretar de stat tot la Ministerul Economiei. El este cunoscut ca apropiat de Oana Murariu , membr ă a Biroului Național al USR.

Oana Leahu – apropiat ă de un membru din Biroul Național USR din Ilfov, județul de unde provine și ea, potrivit informațiilor obținute de G ândul.

Florin Cogarceanu – apropiat de Stelian Ion, membru important în Biroul Na țional USR.

Cristian Seidler – s-a retras în 2024 de pe lista pentru Parlamentul României, după ce, în urma unor aranjamente interne, nu a mai prins un loc eligibil.

Dan Reșitnec – omul de încredere al lui Fritz.

Potrivit surselor Gândul, din cele 1.000 de CV-uri analizate au mai fost selectați Victor Giosan, Silvia Dincă, Raul Pop, Iulian Margeloiu și Horațiu Cosma.

Sinecuri pe bandă în Guvernul Bolojan. Fosta jurnalistă Ioana Răduca, șefa comunicării la USR în mandatele lui Drulă-Lasconi, numită de ministrul Economiei în CA-ul de la Orange

Useriștii declară, constant, că vor specialiști, dar aceștia trebuie să fie neapărat din tabăra USR, altfel nu sunt considerați „valabili”.

O altă numire controversată se leagă de Ministerul Economiei, condus de Radu Miruță.

Ioana Răduca, omul de încredere de la partid, a fost adusă în minister, în vara acestui an, pe funcția de director de cabinet.

De acolo, a fost propulsată, în luna octombrie, în Consiliul de Administrație(C.A.) al Orange, unde câștigă 2.500 de euro brut/lună. Statul român deține 20% din acțiunile Orange România. Cifra de afaceri a companiei depășește 1 miliard de euro anual.

Ioana Răduca-Gecui are studii de jurnalism. Nu are niciun fel de pregătire economică, nu are experiență administrativă, nu are legătură cu politicile industriale sau strategice.

Cum a numit ministrul Miruță trei colegi din USR în Consiliul de Administrație de la „Avioane Craiova S.A.”

Luna iulie 2025. Epopea „sinecurilor USR” a continuat.

Trei membri USR au fost numiți administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății Avioane Craiova S.A.

Radu Miruță a precizat

Președinte de Consiliu la Avioane Craiova este Nicu Fălcoi . Ordinul a fost semnat de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, pe data de 8 iulie, potrivit documentelor consultate de Gândul .

. Ordinul a fost semnat de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, pe data de 8 iulie, potrivit documentelor consultate de . Tot pe semnătura lui Miruță Claudia Gasparini și Iulia Dudu.