Președintele Donald Trump anunță că Israel și Hamas au semnat un prim draft al unui acord de pace

La doi ani de la 7 octombrie, în buza decernării premiului Nobel pentru pace, președintele Statelor Unite anunță o înțelege istorică: un acord între Hamas și Israel.

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat primul draft al Planului nostru de Pace. Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită, fiind primii pași către o pace puternică, durabilă și veșnică. Toate părțile vor fi tratate în mod echitabil! Aceasta este o zi MARE pentru lumea arabă și musulmană, Israel, toate națiunile înconjurătoare și Statele Unite ale Americii și le mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au lucrat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent. BINECUVÂNTAȚI FIE FĂCĂTORII DE PACE!”

Purtător de cuvânt al ministerului de Externe din Qatar: S-a ajuns la un acord

Purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe din Qatar, Majed al-Ansari a scris pe platforma de socializare X că „mediatorii au anunțat că acordul a atins toate prevederile și mecanismele de implementare din prima fază a planului de încetare a focului din Fâșia Gaza, care va duce în cele din urmă la încheierea războiului, eliberarea tuturor prizonierilor israelieni și palestinieni, și sosirea ajutoarelor”.

„Detaliile vor fi anunțate mai târziu”, a declarat Dr. Majed Al Ansari pe X.

Știre în curs de actualizare

Sursa FOTO: Profimedia

