Nouă răscrăcărare postdecembristă a PSD

La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul a făcut o serie de precizări legate de situația din interiorul formațiunii politice PSD. A discutat și despre pachetul de reforme care cuprinde 5 segmente.

„Vineri, președintele interimar Sorin Grindeanu, interimar.. am înțeles că acest congres de alegere a unui președinte a fost amânat până la apocalipsă, deci este greu de crezut că, în acest secol, vom avem un altfel de președinte decât interimar, la PSD. O expresie clară a unei crize profunde pe care o traversează acest partid. O criză care ar trebui să se rezolve prin ruperea partidului, pentru că el este prea mare, prea greoi, prea Uniune Sovietică, pentru a mă exprima astfel, ca să acopere întreaga parte de la dreapta radicală până la extrema stângă”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan e un zero, o gaură la covrig, fără sprijinul PSD”

„Domnul Sorin Grindeanu ne-a anunțat că Guvernul a aprobat pachetul de pachețele care va fi prezentat în Parlament, la asumarea răspunderii. Guvern din care fac parte miniștrii PSD și Guvern care depinde fundamental de sprijinul lui PSD. Pentru că Partidul Social Democrat are majoritatea în Parlament, în cadrul acestei coaliții, și că parlamentarii vor depune amendamente la aceste pachete, vizând eliminarea CASS-ului pentru deținuții politici, mame. Mai multe lucruri care țin de politica socială a PSD-ului din 1990, când era FSN, fiind un partid de stânga.

Am crezut că e un joc de teatru prin care Ilie Bolojan, acest socotitor care se crede un Napoleon al reformei, (…) eu am comentat că este un teatru pentru a-l ajuta să arate că mimează democrația. (…) El putea să spune că se pot depune amendamente de care să țină cont Guvernul. Încă o dată, Ilie Bolojan e un zero, o gaură la covrig, fără sprijinul PSD. El este premierul unei coaliții în care PSD-ul domină”, a continuat publicistul.

Ion Cristoiu: „Partidul Social Democrat anunță că face o lege, pentru că propriul Guvern a refuzat niște amendamente de stânga”

„Ilie Bolojan, dacă PSD retrage sprijinul acestui Guvern, el devine un senator și devine o amintire sinistră în istoria ultimilor ani. Zic, sigur că Guvernul va ține cont de amendamentele PSD. Stimați compatrioți, după 45 de minute, așa ceva n-am pomenit. Măsuri care bulversează întreaga țară… a venit domnul Sorin Grindeanu și a zis că amendamentele de stânga nu au fost aprobate de Guvern. În consecință, PSD-ul va face un proiect de lege cu ele pe care îl va supune Parlamentului condus de actuala coaliție. Eu am crezut că Guvernul, care este înclinat către dreapta radicală, (…) n-a ținut cont de niște amendamente de protecție socială care sunt specificul cerut de electoratul PSD. Sorin Grindeanu nu spune că pleacă în opoziție, ci spune că face proiect de lege. Propriu lui Guvern PSD nu i-a aprobat amendamentele. Mi-am amintit că la asumarea din 15 septembrie 2009. Spuneam că, la vremea respectivă, acele aberații, asumări impuse de Traian Băsescu ca președinte, au fost posibile prin faptul că PSD era în coaliția de guvernare cu PDL. Și că PSD, în momentul în care Traian Băsescu a impus guvernului PSD-PDL legile educației făcute de Cotroceni, și nu de Guvern, la asumarea răspunderii parlamentarii, unii dintre ei, și-au pus banderole albe de protest. Au votat. Am avut de-a face cu o răscrăcărare tipică PSD. Acum, la fel. În loc să plece în opoziție, Partidul Social Democrat anunță că face o lege, pentru că propriul Guvern a refuzat niște amendamente de stânga”, a mai spus Ion Cristoiu.

