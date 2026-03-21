Ion Cristoiu: Prețul carburanților explodează. Pe USR-istul Ilie Bolojan îl doare-n cot

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție tarifele percepute la carburanți, spunând că „pe USR-istul Ilie Bolojan îl doare-n cot”.

„Potrivit unei știri difuzate de întreaga presă, în această dimineață, prețul la carburanți, la pompă, a mai făcut un salt. De fapt, face din oră în oră un salt încât s-a ajuns la o bizarerie. În timp ce încarci, pui benzină sau motorină, crește prețul. Nu cred că fără legătură cu această explozie a prețului la carburant este o realitate pe care au constatat-o ieri, venind de la București la Sinaia. Nu era pic de coadă la Comarnic”, a spus Ion Cristoiu.

„Creșterea prețului la carburant înseamnă creșterea costului vieții în chip inimaginabil”

„(…) E o legătură cu creșterea prețului la carburant, oamenii nu se mai mișcă cu mașina. Dar o să ziceți, potrivit judecății USR-iștilor, trotinetiștilor de la guvernare, în frunte cu Ilie Bolojan… foarte bine, oamenii merg cu trotineta. Dar hai să luăm Sinaia… dacă nu mai vin oamenii în weekend, paralizează și Sinaia, care trăiește, în weekend, de la restaurante până la pensiuni. Creșterea prețului la carburant înseamnă creșterea costului vieții în chip inimaginabil.

Nu este vorba despre faptul că nu mai mergi cu mașina și mergi cu metroul sau trotineta. (…) În fața acestei explozii, avându-și cauza în criza planetară din Orientul Mijlociu, foarte multe state din Europa, puternice, au luat măsuri. Germania, Austria, Ungaria, Croația, Italia, Franța, Grecia, Portugalia, Regatul Unit. (…) State serioase care au popoare serioase, în sensul că sar în sus când se întâmplă asemenea fenomene. În România nu se ia nicio decizie.

(…) Nicușor Dan analizează și celălalt caută soluții. E o criză, da? Trebuie puterea guvernului să decidă. Nu luăm nicio măsură, deoarece nu vrem să afectăm economia de piață. Am înțeles. Vedem ce facem, murim, ne sinucidem. Sau nu luăm măsuri, nu decid nimic. Această uriașă creștere a prețurilor la carburant duce la o creștere uriașă a accizei, care este substanțială în prețul carburantului, deci intră la buget. Avem de-a face cu o nouă sărăcire a populației, în urma politicii USR-iste duse de guvernul USR-izat, condus de Ilie Bolojan.

Am văzut că PSD a anunțat că îl tot somează, prin Sorin Grindeanu, ca Ilie Bolojan să ia măsuri. Pe Ilie Bolojan îl doare-n cot. AUR a propus și el. Deci există presiune chiar din partea unor partide membre ale coaliției de guvernare. Cu toate acestea, pe Ilie Bolojan în doare-n cotul USR-ist”, a conchis publicistul.

