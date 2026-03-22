Ion Cristoiu: O ticăloșie marca Ilie Bolojan: Guvernul e interesat în explozia prețului la carburant

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție situația tarifelor carburanților.

„Radu Burnete, pe cartea de vizită consilier prezidențial, promovat de Nicușor Dan în această funcție de mare importanță în Românioa, pentru că omul de afaceri Dan Șucu, a făcut o înțelegere cu fostul candidat la președinție, devenit președinte, Nicușor Dan. Îl ajută cu bani și, sigur, îl ajută și alți oameni de afaceri. Dacă îl pune în această funcție, la Cotroceni, unde se pot aranja foarte multe lucruri pentru Dan Șucu, pe Radu Burnete, cel care îi spăla mașina doamnei Șucu.

(…) Așadar, Radu Burnete care, repet, este o întruchipare clară a nevolniciei actualei Administrații Prezidențiale. În fine, Radu Burnete, nici om de afaceri, nici politician (…) a lucrat pe la Ziarul Financiar, s-a lipit de familia Șucu, (…) a ajuns consilier prezidențial. Am făcut o paranteză pentru a arăta că viața mă obligă să comentez declarațiile unui tip care dacă în alte împrejurări nici ziarist nu era bun.

El a susținut că, potrivit Administrației Prezidențiale, trebuie să mai așteptăm vreo 2 săptămâni pentru a ne decide ce facem în fața crizei întruchipate de explozia carburantului. Nu m-a mirat această declarație halucinantă pentru români, pentru că Ilie Bolojan, la rându-i, amână o decizie. Așa cum am spus în jurnalele mele video și chiar și în această pastilă, multe state europene au luat, deja, decizii răspunzând neliniștii a poporului. Cu consecințe uriașe în creșterea tuturor prețurilor, înrăutățirea vieții cotidiene”, a spus Ion Cristoiu.

„Avem un paradox”

„Nu știu dacă aceste măsuri sunt eficiente sau nu. Dar a fost un semnal uluitor dat de guverne că ele, puterile, sunt atente la neliniști, la tensiuni, la întrebări. Că sunt atente la această criză. În România, însă, nu avem nicio decizie. Există 2 posibilități. Spui că nu ne amestecăm, pentru că e economie de piață și vor fi consecințe. Am înțeles, românii se vor sinucide (…) sau decizi anumite măsuri de contracarare.

Actuala putere amână luarea unei decizii, bună sau rea. În coaliția de guvernare, Partidul Social Democrat are pondere. Cu toate acestea, PSD a mieunat, și anume că Sorin Grindeanu a zis că guvernul ar trebui să ia măsuri care să reducă impactul creșterii prețului la carburant. «Eu încurajez Guvernul, ba chiar îl somez în perioada următoare». L-a somant. Normal era ca Partidul Social Democrat, ca urmare a unor analize ale economiștilor, să ceară deja guvernului un set de măsuri și să dea un ultimatum lui Ilie Bolojan.

Evident că n-au făcut. De ce nici Sorin Grindeanu nu se grăbește, de ce puterea, coaliția de guvernare, amână o decizie? Pentru că creșterea prețului la carburant duce și prin accize la o creștere a sumei de bani venite la buget. Deci, avem un paradox. Actuala putere este interesată în prelungirea crizei și în creșterea prețurilor de la o zi la alta”, a conchis publicistul.

