Ion Cristoiu: Italienii au sancționat bruxellizarea Georgiei Meloni

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție că ”italienii au sancționat bruxellizarea Georgiei Meloni”.

”A fost comentat mai puțin, dacă nu chiar deloc, rezultatul referendumului de 2 zile din Italia, inițiat de Meloni, pentru o reformare a Justiției. Ar fi meritat mai multe comentarii acest rezultat, un eșec al lui Meloni, pentru că ea a încercat să pună capăt unei realități cu mult asemănătoare cu a celei din România, binomul SRI-DNA, și anume cu o transformare a Republicii Italiene într-o republică a procurorilor. Procurorii toți de stânga, dacă nu chiar de extremă stângă, bucurându-se de privilegii de magistrați ca și la noi.

(…) După spectaculoasele și senzaționalistele operații ale procurorilor împotriva mafiei, împotriva corupției sistemului politic, această tagmă și-a luat lumea în cap și a început să facă politică în Italia”, a spus Ion Cristoiu.

”Este greu de prins politică lui Meloni într-o trăsătură comună”

”Referendumul viza o micșorare a puterii exagerate a procurorilor și mai ales o contracarare a ambiției acestora de a se implica în politică, de a face anchete, pentru răfuieli politice, anchete care vizau modificări în sistemul politic. Însă, această încercare a eșuat. Nu pentru că societatea italiană ar vrea să rămână, în continuare, soroșistă, și că s-ar fi opus acestei schimbări ale republicii procurorilor, ci pentru că am avut de-a face cu un vot anti Meloni.

A fost o prezență record, ceea ce arată că referendumul s-a transformat într-unul pro sau contra Meloni. De ce a eșuat Meloni? Din mai multe motive. Primul reprezintă încrederea uriașă în sine a persoanei Meloni, care a lansat și acest referendum, îmbătată de succesele de până acum. Cel mai important e faptul că Meloni a dus o politică la două b***, deși ea este o doamnă, în genul pe care o duce Nicușor Dan. Și anume a pornit, a câștigat în Italia cu o politică cu un program conservator, trumpist, anti-bruxellez, la ora actuală a bruxellizat mai rău Italia”, a zis Ion Cristoiu.

”În ultima vreme, este greu de prins politică lui Meloni într-o trăsătură comună. A fost cu Trump, în multe poziții de politică externă este acum anti-Trump, a fost tentată de a fi ea Prima Doamnă a Europei, în locul Ursulei, și a făcut mari concesii birocrației de Bruxelles. Am putea spune că referendumul a exprimat o realitate. Cei care au votat-o pe Meloni pentru politica ei conservatoare, tradiționalistă, au fost dezamăgiți și n-au mai mers la vot.

Adversarii ei, înflăcărați de o poziție anti-trumpistă, dar și pe fondul războiului din Iran, au ieșit la vot pentru a o pedepsi. Să reamintim că Giorgia Meloni nu a mișcat un deget în apărarea suveraniștilor români, hărțuiți de poliție, jandarmerie, statul român, că de fapt în plan european ea nu s-a mai constituit într-un ajutor pentru forțele suveraniste. Deci a fost o pedepsire a politicii celor două luntrii”, a conchis publicistul.

