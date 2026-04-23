Alessandra Stoicescu, vedeta Observatorului de la Antena1, acuzată de o artistă din Mexic de plagiat. Știrista i-ar fi copiat în detaliu o campanie. Asemănările sunt izbitoare

Prezentatoarea Observatorului de la Antena 1, Alessandra Stoicescu, este acuzată de artista mexicană Elina Chauvet că i-ar fi copiat conceptul unUi proiect celebru, fără a o credita corespunzător, notează publicația Hyperallergic. Controversa vizează campania „Dragostea poartă pantofii roșii”, organizată la București, pentru prima dată în 2018.

“Zapatos Rojos” ia forma zecilor sau sute de perechi de pantofi roșii expuși public în formații specifice locului. Fiecare pereche de pantofi indică absența unei victime femicide sau a unei femei sau fete dispărute. Elina Chauvet a început acest concept în Ciudad Juárez, un oraș industrial mexican, cu o reputație documentată pentru feminicid încă de la începutul anilor 2009, și de atunci a repus în scenă proiectul în America Centrală și de Nord, precum și în mai multe țări europene, în ultimii 16 ani.

Evenimentul organizat de Stoicescu la București

Pe 31 martie, prezentatoarea de știri Alessandra Stoicescu a găzduit un proiect public numit “Dragostea poartă pantofii roșii”, în fața Ateneului Român. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Fundația Mereu Aproape, care este dedicată supraviețuitorilor violenței domestice. În ciuda asemănărilor cu instalația lui Chauvet, proiectul lui Stoicescu nu a creditat artistul în materialele de marketing sau postările pe rețelele sociale. În podcastul găzduit de aceasta, Stoicescu a vorbit despre proiectul inițiat de ea în România, menționând că alături de Fundația Mereu Aproape a organizat inițial același eveniment pe 14 februarie 2018, pe treptele Muzeului Național de Istorie a României, însă nu ar fi adus deloc în discuție faptul că proiectul ar fi inspirat de la Chauvet.

Artista mexicană a spus că a luat legătura cu Stoicescu în 2018 pentru a-și exprima îngrijorările legate de ștergerea autoratului său la acea vreme, spunând pentru că prezentatoarea știrilor a menționat numele lui Chauvet în timpul emisiunii după conversația lor.

Acum, opt ani mai târziu, Chauvet susține că Stoicescu a preluat din nou motivul pantofului roșu fără a o contacta sau a o cita înainte.

După ce a aflat despre evenimentul lui Stoicescu din 31 martie, aceasta a lăsat mai multe comentarii pe diverse postări de pe Instagram, cerând ca vedeta de la Antena 1 să menționeze numele său în campania de promovare a proiectului. Chauvet și-a împărtășit părerea pe Instagram pe data de 6 aprilie, afirmând că “Zapatos Rojos” este protejat de drepturi de autor și trebuie recreat doar sub autorizația și ghidurile sale.

Nici Stoicescu, nici Fundația Mereu Aproape nu au răspuns solicitărilor de clarificare până la momentul publicării. În schimb, după izbucnirea scandalului, prezentatoarea a modificat unele descrieri online pentru a o menționa pe artistă ca sursă de inspirație și a dezactivat comentariile pe Instagram.

Cum a luat naștere proiectul artistei mexicane

“Zapatos Rojos” a luat naștere în 2009. Locuitorii locali donează zeci de perechi de pantofi și participă la sesiuni de grup pentru a-i vopsi pe toți în roșu. Proiectul scoate la iveală și reprezintă durerea colectivă resimțită de cei care au pierdut o persoană dragă din cauza femicidului la nivel mondial.

Proiectul a luat naștere din propria pierdere a lui Chauvet, atribuită violenței bazate pe gen. În 1993, sora acesteia, în vârstă de 32 de ani, a fost ucisă de soțul ei în Ciudad Juárez.

De când Chauvet a abordat public subiectul pe 1 aprilie, Stoicescu a editat două subtitrări de pe Instagram pentru a o menționa pe artistă ca sursă de inspirație pentru acest eveniment. Prezentatoarea de știri a dezactivat, de asemenea, secțiunea de comentarii de pe pagina sa de Instagram din 3 aprilie.

AUTORUL RECOMANDĂ