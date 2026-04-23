Prima pagină » Actualitate » Alessandra Stoicescu, vedeta Observatorului de la Antena1, acuzată de o artistă din Mexic de plagiat. Știrista i-ar fi copiat în detaliu o campanie. Asemănările sunt izbitoare

Prezentatoarea Observatorului de la Antena 1, Alessandra Stoicescu, este acuzată de artista mexicană Elina Chauvet că i-ar fi copiat conceptul unUi proiect celebru, fără a o credita corespunzător, notează publicația Hyperallergic. Controversa vizează campania „Dragostea poartă pantofii roșii”, organizată la București, pentru prima dată în 2018.

Vezi galeria foto
12 poze

Scandal după ce prezentatoarea de la Antena 1 ar fi copiat proiectul început de o artistă mexicană. Ce reprezintă conceptul original

“Zapatos Rojos” ia forma zecilor sau sute de perechi de pantofi roșii expuși public în formații specifice locului. Fiecare pereche de pantofi indică absența unei victime femicide sau a unei femei sau fete dispărute. Elina Chauvet a început acest concept în Ciudad Juárez, un oraș industrial mexican, cu o reputație documentată pentru feminicid încă de la începutul anilor 2009, și de atunci a repus în scenă proiectul în America Centrală și de Nord, precum și în mai multe țări europene, în ultimii 16 ani.

Evenimentul organizat de Stoicescu la București

Pe 31 martie, prezentatoarea de știri Alessandra Stoicescu a găzduit un proiect public numit “Dragostea poartă pantofii roșii”, în fața Ateneului Român. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Fundația Mereu Aproape, care este dedicată supraviețuitorilor violenței domestice. În ciuda asemănărilor cu instalația lui Chauvet, proiectul lui Stoicescu nu a creditat artistul în materialele de marketing sau postările pe rețelele sociale. În podcastul găzduit de aceasta, Stoicescu a vorbit despre proiectul inițiat de ea în România, menționând că alături de Fundația Mereu Aproape a organizat inițial același eveniment pe 14 februarie 2018, pe treptele Muzeului Național de Istorie a României, însă nu ar fi adus deloc în discuție faptul că proiectul ar fi inspirat de la Chauvet.

Artista mexicană a spus că a luat legătura cu Stoicescu în 2018 pentru a-și exprima îngrijorările legate de ștergerea autoratului său la acea vreme, spunând pentru că prezentatoarea știrilor a menționat numele lui Chauvet în timpul emisiunii după conversația lor.

Acum, opt ani mai târziu, Chauvet susține că Stoicescu a preluat din nou motivul pantofului roșu fără a o contacta sau a o cita înainte.

După ce a aflat despre evenimentul lui Stoicescu din 31 martie, aceasta a lăsat mai multe comentarii pe diverse postări de pe Instagram, cerând ca vedeta de la Antena 1 să menționeze numele său în campania de promovare a proiectului. Chauvet și-a împărtășit părerea pe Instagram pe data de 6 aprilie, afirmând că “Zapatos Rojos” este protejat de drepturi de autor și trebuie recreat doar sub autorizația și ghidurile sale.

Nici Stoicescu, nici Fundația Mereu Aproape nu au răspuns solicitărilor de clarificare până la momentul publicării. În schimb, după izbucnirea scandalului, prezentatoarea a modificat unele descrieri online pentru a o menționa pe artistă ca sursă de inspirație și a dezactivat comentariile pe Instagram.

Cum a luat naștere proiectul artistei mexicane

“Zapatos Rojos” a luat naștere în 2009. Locuitorii locali donează zeci de perechi de pantofi și participă la sesiuni de grup pentru a-i vopsi pe toți în roșu. Proiectul scoate la iveală și reprezintă durerea colectivă resimțită de cei care au pierdut o persoană dragă din cauza femicidului la nivel mondial.

Proiectul a luat naștere din propria pierdere a lui Chauvet, atribuită violenței bazate pe gen. În 1993, sora acesteia, în vârstă de 32 de ani, a fost ucisă de soțul ei în Ciudad Juárez.

De când Chauvet a abordat public subiectul pe 1 aprilie, Stoicescu a editat două subtitrări de pe Instagram pentru a o menționa pe artistă ca sursă de inspirație pentru acest eveniment. Prezentatoarea de știri a dezactivat, de asemenea, secțiunea de comentarii de pe pagina sa de Instagram din 3 aprilie.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Un fost șef de la Autoritatea de Supraveghere Financiară și-a amenințat soția cu cuțitul. A fost nevoie de intervenția poliției
20:55
Un fost șef de la Autoritatea de Supraveghere Financiară și-a amenințat soția cu cuțitul. A fost nevoie de intervenția poliției
FLASH NEWS Nicușor Dan refuză să răspundă dacă este mulțumit de Bolojan
20:13
Nicușor Dan refuză să răspundă dacă este mulțumit de Bolojan
VIDEO O fetiță de a pescuit „un pește” mexican cu patru picioare sub un pod din Țara Galilor. Cum a traversat creatura Atlanticul
20:02
O fetiță de a pescuit „un pește” mexican cu patru picioare sub un pod din Țara Galilor. Cum a traversat creatura Atlanticul
Răspunsul surprinzător al președintelui Nicușor Dan, întrebat de presă ce le va spune liderilor europeni despre criza politică din România: „Le spun mai multe în privat decât vă spun dumneavoastră public”
19:51
Răspunsul surprinzător al președintelui Nicușor Dan, întrebat de presă ce le va spune liderilor europeni despre criza politică din România: „Le spun mai multe în privat decât vă spun dumneavoastră public”
CONTROVERSĂ Țara nu are bani, dar Oradea cumpără copaci pe roți cu 2.600 de euro bucata. Poze incredibile cu “pădurea urbană mobilă” din orașul lui Bolojan 
19:32
Țara nu are bani, dar Oradea cumpără copaci pe roți cu 2.600 de euro bucata. Poze incredibile cu “pădurea urbană mobilă” din orașul lui Bolojan 
ACTUALITATE Încăierarea dintre doi câini s-a lăsat cu un proces monstru la Oradea. Cine a fost capul răutăților
19:16
Încăierarea dintre doi câini s-a lăsat cu un proces monstru la Oradea. Cine a fost capul răutăților
Mediafax
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
Cu ce probleme se confrunta Florina, tânăra găsită moartă într-un apartament din Sectorul 3. Nu a ucis-o iubitul octogenar!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Comoară dacică descoperită în nordul extrem al României. Printre obiectele găsite se află și patru brățări dacice cu un element rar întâlnit
Mediafax
Inflație și-n dormitor: prețul prezervativelor sare în aer din cauza războiului
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Cancan.ro
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Experiment inedit: Albert Einstein, sculptat doar cu ajutorul luminii pe un cristal
LIFESTYLE Alimentele pe care ar trebui să le eviți seara dacă vrei să dormi mai bine
21:06
Alimentele pe care ar trebui să le eviți seara dacă vrei să dormi mai bine
FLASH NEWS Administrația Trump schimbă reclasifică canabisului ca fiind mai puțin periculos. Ce înseamnă noua clasificare anunțată de Statele Unite
19:58
Administrația Trump schimbă reclasifică canabisului ca fiind mai puțin periculos. Ce înseamnă noua clasificare anunțată de Statele Unite
EMISIUNI „Atitudini cu Adina Anghelescu” începe vineri, 24 aprilie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Mihai Daraban, președintele CCIR
19:08
„Atitudini cu Adina Anghelescu” începe vineri, 24 aprilie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Mihai Daraban, președintele CCIR
CINEMA Achiziția secolului. Investitorii Warner Bros. au aprobat fuziunea de 110 miliarde $ cu Paramount
19:00
Achiziția secolului. Investitorii Warner Bros. au aprobat fuziunea de 110 miliarde $ cu Paramount
NEWS ALERT Amenzi de 120 de mii de lei la un cămin de bătrâni. Autoritățile au propus suspendarea activității, ce nereguli s-au găsit
18:53
Amenzi de 120 de mii de lei la un cămin de bătrâni. Autoritățile au propus suspendarea activității, ce nereguli s-au găsit
FLASH NEWS Care este starea de sănătate a liderului suprem al Iranului. Mojtaba Khamenei stă ascuns și conduce țara prin mesaje scrise de mână
18:38
Care este starea de sănătate a liderului suprem al Iranului. Mojtaba Khamenei stă ascuns și conduce țara prin mesaje scrise de mână

Cele mai noi

Trimite acest link pe