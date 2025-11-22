A mai trecut încă o săptămână plină de evenimente care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Lumea întreagă a fost cu ochii pe Casa Albă, în ultimele zile, unde președintele Donald Trump a găzduit dineuri fastuoase, a primit oaspeți care mai de care mai controversați, a semnat acorduri istorice și a anunțat planuri de pace pentru Ucraina. Săptămâna a fost una plină de evenimente și pentru Volodimir Zelenski. Rămas fără ajutor de la americani, președintele ucrainean a plecat să caute sprijin de la aliații europeni, în timp ce, în țară, atacurile sângeroase ale rușilor s-au ținut lanț.

Săptămâna a început, însă, cu un moment extrem de așteptat de iubitorii de filme de acțiune și de cinema, în general.

Oscar pentru Tom Cruise

În noaptea de duminică spre luni, după o carieră care se întinde pe mai mult de patru decenii, actorul Tom Cruise a primit mult râvnitul premiu Oscar. În cadrul celei de-a 16-a ediții a galei Governors Awards, organizate de Academia de Arte și Științe Cinematografice, starul conoscut, mai ales, pentru rolurile din Top Gun și seria Misiune Imposibilă a fost recompensat cu un Oscar onorific, pentru întreaga sa carieră.

Tom Cruise a ținut un discurs emoționant în care a vorbit despre puterea unificatoare a filmelor.

„Cinema-ul îmi arată umanitatea noastră comună, cât de asemănători suntem în atâtea feluri. Și indiferent de unde venim, în sala de cinema, râdem împreună, simțim împreună, sperăm împreună, iar asta este puterea acestei forme de artă. Și de aceea contează pentru mine. Așadar, a face filme nu este ceea ce fac, ci cine sunt.”, a transmis, emoționat, actorul.

Atac masiv asupra regiunii Harkov din Ucraina

În cealaltă parte a lumii, dimineața nu a fost nici pe departe la fel de sclipitoare ca la americani. Luni dimineața, armata rusă a lansat un atac masiv asupra regiunii Harkov din Ucraina, în orașul Balakliia, din est, mai exact. Trei persoane au fost ucise, iar alte zece, inclusiv trei copii, au fost rănite.

Zelenski, primit de Macron, la Paris

După un popas efectuat la Atena, duminica trecută, președintele Ucrainei a ajuns, luni, pentru a 9-a oară de la începutul războiului cu Rusia, la palatul Elysee din Paris. Aici, Zelenski și omologul francez Emmanuel Macron au semnat o scrisoare de intenție în care s-au prezentat planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani.

Zelenski a fost primit de regele Spaniei

După ce Franța a anunțat că va furniza 100 de avioane „Rafale” Ucrainei, iar Grecia că va contribui cu exportul de gaz, guvernul de la Madrid a transmis, marți, după o vizită scurtă a președintelui Volodimir Zelenski, că va achiziționa arme americane pentru Ucraina în valoare de 1 miliard de euro.

Anunțul autorităților spaniole a venit după ce președintele Ucrainei s-a întâlnit, personal, cu Regele Felipe al VI-lea și cu premierul Pedro Sanchez, pe durata călătoriilor sale din Europa de Vest.

Trump l-a întâmpinat „regește” pe controversatul prinț saudit Mohammed bin Salman

Tot marți, președintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe controversatul prinț moștenitor Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite.

Mohammed bin Salman ar fi ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashogg în 2018, iar sosirea sa la Washington a fost aspru criticată de americani. Donald Trump, însă, i-a făcut o primire demnă de un rege. Mohammed bin Salman a fost primit pe covorul roșu, cu fanfară militară, orchestră muzicală și cu paradă aviatică desfășurată cu trei avioane de luptă F-16 și trei avioane F-35 ale SUA.

Trump vinde Arabiei Saudite cele mai avansate avioane de luptă din lume

Cei doi au încheiat mai multe acorduri istorice care să consolideze și mai mult relația strategică dintre Statele Unite și Arabia Saudită. Unul dintre aceste acorduri presupune vânzarea de avioane de vânătoare F-35 Arabiei Saudite. La rândul său, prințul Moștenitor a anunțat că Arabia Saudită își va majora angajamentele de investiții în Statele Unite la aproape 1 trilion de dolari.

Ronaldo îl întâlnește pe Trump

După ce a fost întâmpinat cu fanfară militară și a fost puțin incomodat de întrebările reporterilor în întâlnirea bilaterală cu Donald Trump, oaspetele de viță regală a participat la un dineu de bal specific nobililor din secolul trecut. Alături de Prințul moștenitor, însă, un grup de personalități importante din sport și tehnologie i-au alăturat lui Trump la Casa Albă, printre ei miliardarul Elon Musk și fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo.

După ce și-a exprimat public dorința de a-l întâlni pe președintele Donald Trump, Ronaldo a petrecut câteva ore în Compania oficialului. Înainte de cină, Trump i-a făcut lui Ronaldo un tur al Casei Albe, iar imaginile cu cei doi au făcut înconjurul internetului.

Congresul SUA va publica documentele de anchetă în cazul „EPSTEIN”

După luni de zile de luptă împotriva desecretizării dosarului Epstein, Donald Trump a renunțat la opoziția sa.

Camera Reprezentanților din SUA, controlată de republicani, a votat, miercuri, pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiție privind defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Japonia, devastată de cel mai puternic incendiu din ultima jumătate de secol

Tot miercuri, partea de sud a Japoniei a fost cuprinsă de un incendiu de proporții, care a mistuit peste 170 de clădiri și a ucis o persoană. Autoritățile au intervenit cu elicopterele militare pentru stingerea flăcărilor. Potrivit experților, a fost cel mai puternic incendiu din Japonia din ultimii 50 de ani.

Planul de pace pentru Ucraina a lui Trump

Miercuri dimineață, presa din lumea întreagă a început să publice informația că Administrația lui Donald Trump lucrează, în secret, cu Rusia la un plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Planul este alcătuit din 28 de pași concreți, care au fost dezvăluiți, rând pe rând, în ultimele zile, provocând indignare la Kiev și în Europa. Printr altele, planul obligă Kievul să renunțe la teritorii pe care le controlează încă în estul țării, să limiteze dimensiunea armatei sale și ii este interzis să dețină rachete cu rază lungă de acțiune. Limba rusă ar deveni limbă oficială de stat, iar Biserica Ortodoxă Rusă ar primi statut oficial în teritoriile ocupate.

Planul a fost aspru criticat de aliații europeni, care exclud orice negocieri de pace, fără Ucraina și Europa.

Zelenski, întâlnire cu Erdogan

După Spania, miecuri, președintele Zelenski a ajuns și în Turcia pentru o întâlnire cu președintele Erdogan.

”Am discutat în detaliu despre modalităţile reale de a aduce acest război la un final plin de încredere şi demnitate”, a transmis președintele Ucrainei pe platforma X. Zelenski a salutat disponibilitatea Turciei de facilita eventuale negocieri de pace între Kiev şi Moscova, afirmând că Erdogan a propus conversaţii în formate pe care Ucraina le susţine şi că este deschis faţă de ”alte formate semnificative ce pot aduce rezultate”.

Atac rusesc masiv cu drone la Ternopil, în timp ce Zelenski caută sprijin diplomatic în Turcia

Un atac masiv cu drone și rachete lansat de Rusia asupra orașului Ternopil, din vestul Ucrainei, a ucis cel puțin 25 de persoane, inclusiv trei copii, în timp ce președintele Volodimir Zelenski se afla în Turcia pentru a obține sprijin diplomatic împotriva invaziei Moscovei

Actorul Chadwick Boseman, onorat postum cu o stea pe Hollywood Walk of Fame

Ziua de joi a început cu un moment emoționant la Hollywood. Actorul Chadwick Boseman, care l-a întruchipat pe supereroul ‘Black Panther’, a fost onorat postum cu o stea pe Hollywood Walk of Fame. Regizorul Ryan Coogler, care a realizat pelicula Marvel cu același nume lansată în 2018, actrița Viola Davis și soția actorului, Simone Ledward-Boseman, au condus emoționanta ceremonie desfășurată pe celebrul Hollywood Boulevard.

O nouă Miss Univers

Noaptea de joi spre vineri a fost una importantă pentru Mexic. Cea de-a 74-a ediție a celebrului concurs de frumusețe Miss Univers s-a încheiat, joia aceasta, când Victoria Theilvig, din Danemarca, i-a înmânat coroana noii regine a frumuseții – mexicana Fatima Bosch. Reprezentanta Mexicului a ieșit în evidență încă din prima zi a competiției, dar a căpătat o relevanță mai mare după scandalul în care a fost implicat unul dintre directorii Miss Univers din Thailanda.

Ultimatum pentru Zelenski

Vineri, Washington-ul a început să facă presiuni asupra Ucrainei să accepte controversatul plan de pace a lui Trump până la Ziua Recunoștinței (joi, 27 noiembrie n.r.), altfel riscă să piardă sprijinul SUA pentru țară. SUA au amenințat că vor opri livrările de arme și schimbul de informații de intelligence, dacă Ucraina nu acceptă propunerile sale, lucru care l-a făcut pe Volodimir Zelenski să transmită un mesaj emoționant poporului său.

Zelenski: Ucraina se află acum în fața unei alegeri foarte dificile. Fie își pierde demnitatea, fie pierde un partener cheie

„Acum este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Presiunea asupra Ucrainei este acum una dintre cele mai grele. Ucraina se poate afla acum în fața unei alegeri foarte dificile. Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de grea – cea mai grea – și riscuri. Viața fără libertate, fără demnitate, fără justiție. Și să credem pe cineva care a atacat deja de două ori.”, a declarat președintele în discursul său de zece minute.

Primarul New York-ului, față în față cu Trump

Ziua de vineri s-a încheiat cu o altă vizită controversată la Casa Albă. Donald Trump l-a primit pe noul Primar al New York-ului, Zohran Mamdani. Spre surprinderea multora, întâlnirea a decurs mai bine decât s-a anticipat. Cei doi au ajuns la un acord în privința mai multor probleme legate de orașul New York, pe care ambii își propun să-l transforme într-un loc sigur și accesibil.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

TRUMP, față în față cu primarul ales al New Yorkului. Ce numitor comun au găsit cei doi „dușmani”. „Îi va surprinde pe unii”

Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”